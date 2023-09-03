安裝毋須批 太陽能板風下紛墜 推「上網電價」多天台裝 高1.5米內只需交則存檔

明報記者 梁敏琪 衛永康 劉思昆

屋署：超1.5米須審批 颱風前應檢查

屋宇署回應稱，在非新界豁免管制的私人樓宇天台豎設用於支承太陽能光伏系統的構築物若不超過1.5米高，可透過小型工程監管制度的簡化規定展開，毋須事先獲署方批准；若超過1.5米高，業主須委任認可人士及註冊結構工程師呈交圖則署方審批，有關制度可確保樓宇結構、住戶及公眾安全。颱風吹襲前，業主及物管人員應檢查系統以確保安全穩固。

兩電2018年引入上網電價計劃，私人住戶可設太陽能板發電賣予兩電。港燈稱，截至3月底超過430個太陽能光伏系統已參與計劃。中電稱，截至6月底接獲23,000多個申請，主要為村屋，約19,100宗已接駁至中電電網。兩電拒絕透露涉事太陽能板是否已參與計劃。

李鄭屋邨兩廈皆墜板 房屋局調查

李鄭屋邨孝廉樓及孝慈樓前日起有太陽能板被強風吹下，部分吹至鄰近車路，昨午8號信號生效期間，再有太陽能板墜下，卡在大樹。現場所見，大廈對開路面及簷篷共10多塊太陽能板連支架，消防升起雲梯取回大樹上太陽能板，另有夾斗車清理地面的太陽能板，另一塊擱在天台邊緣的太陽能板由多名工人合力搬回。有居民稱，警方及消防前晚近8時圍封整條邨，包括鎖升降機及封路，「垃圾都倒唔到」，「評估唔到（風險），所以寧願封咗佢」。太陽能板擁有人蔡先生稱投資過千萬設置，估計是次損失逾300萬元，相信保險可賠償。

房屋署回應稱，李鄭屋邨屬租置屋邨，太陽能板由業主立案法團安排合資格註冊承辦商透過《建築物條例》小型工程監管制度下設計及安裝。房屋局常秘辦公室轄下獨立審查組會調查事件，檢查及審視原有設計，協助法團防止事件重現。

結構工程師倪學仁看過李鄭屋邨現場照片稱，太陽能板石屎底座整個飛墜，估計底座未以螺絲固定在天台石屎樓板，大風下「唔夠力坐實，成嚿扯起」，支架似是鋁架，較鐵及不鏽鋼輕，形容情况誇張。他說，天台石屎樓板尚有隔熱磚及防水層，如固定在樓板或增加成本，承建商或直接使用現成連支架的太陽能板裝置，未再固定。

大澳民居天花遭插穿 破洞直徑數十厘米

另外，大澳石仔埗街有民居天花遭鄰居墜下的太陽能板鐵杆插穿，住戶劉氏夫婦表示，前晚約10時許發現支撐太陽能板的鐵杆插入廚房，「支鐵有成20呎長，好得人驚」，兩人「無瞓，坐咗喺廳出面」。現場所見，廚房破洞直徑約數十厘米，戶主於地下放置兩個膠桶接住雨水，兩塊墜下太陽能板及鐵杆被移至簷篷。

工程師建議須批則 測量師倡高調執法阻嚇

倪學仁稱，上網電價推出後，愈來愈多大廈、村屋天台設太陽能板，但一般市區大廈裝設符合尺寸要求的太陽能板屬小型工程，僅要求合資格人員或承建商提交圖則存檔，供屋宇署在意外後翻查並檢控。他稱，太陽能板從高處墜下，途人難察覺，「唔知飄去邊，殺傷力好大」，建議屋宇署審批圖則。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，安裝太陽能板時應已考慮到10號風球風速，估計個別個案沒跟足程序及設計指標，或因手工參差、有破損，令金屬板沒繫穩在支架。他認為小型工程採信任制度，原意為簡化程序，讓屋宇署可投放資源審批大型工程，建議加強執法，如事故後高調檢控違規者，提高阻嚇。

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