勞工界籲列明打風「非必要工種」 勞處：不切實可行

打風缺勤 不發工資

「（颱風期間缺勤）就當你那天沒上班，不發工資」，屋邨保安盧先生無奈嘆道。他說前晚11時半收工已掛起10號風球，雖然公司提供津貼，但無公共交通工具，唯有撐着雨傘走了十多分鐘的斜坡回家。至昨午，八號風球未除下，他又再次出門，「各顯神通，（住得）近的大都走路（上班）。」

10號波放工8號波返工

屋邨保安：住得近都走路上班

勞工處《僱傭條例簡明指南》列明，若僱員缺勤，僱主只能扣除實際缺勤時間的工資。林振昇表示，正向轄下屬會了解有否僱員因無法上班而被扣薪。

林振昇關注，《颱風及暴雨警告下工作守則》只屬指引，很多公司未按指引做，建議《守則》應釐清「必要」的工種，亦清楚列明非必要工種並不建議上班。勞工處回應稱，當局建議僱主應按行業性質、機構運作需要及服務是否迫切，盡量減少員工在惡劣天氣下上班；安排員工當值，應與員工預先商討和充分溝通。

本身是保險業聯會成員的選委界立法會議員陳沛良表示，根據《僱員補償條例》，不論合約期或工作時數長短、全職兼職，所有僱主須投保「僱員補償保險」，僱員只要在工作期間或上下班的4小時內意外受傷或死亡，僱主須負起補償責任，條例在颱風期間同樣適用。