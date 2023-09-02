有屋苑停𨋢專家：煙囱效應或阻關門

天水圍天祐苑A座祐康閣升降機大堂昨貼出「颱風期間注意事項」通告，提醒住客採取防風措施，其中提到10號風球期間會暫停所有升降機，以免因強風受損。杏花邨管理處亦向居民發信息，指為免水浸引致升降機損壞，9號信號或以上會暫停各座升降機。記者昨午到第28座了解，保安員說稍後有人員「鎖𨋢」。

居於天祐苑30年的吳先生認為停𨋢「唔好」，憂影響緊急救援，「老人家行唔到樓梯呀嘛」。他說未有留意2018年「山竹」期間有否停𨋢，但之前未見因打風而停𨋢。有保安員說因擔心一旦困𨋢，救援人員未能及時趕到，故作有關決定。

電力不穩水浸或困𨋢

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒向本報稱，山竹襲港期間曾出現電力不穩，「瞬時停電」（instantaneous power failure）會影響升降機運作，導致困𨋢。他說，水浸亦可能令水進入𨋢槽引起漏電，最後停機困𨋢，若屋苑出現海水倒灌，建議立即停用升降機。

黎又稱香港部分大廈在風暴時會引起短暫「煙囪效應」，空氣對流加強，令𨋢門未能關上，「就好似颱風下，你開咗窗同時又開咗門，閂門嘅時候要好大力先閂到」。他說升降機需關上門才可「出發」，如𨋢門不能關上而引致升降機未能運作，屬正常安全設定，「呢部升降機亦都係安全嘅」。