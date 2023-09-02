銀行停過數 綜援戶一度「冇糧出」

社署：完成大部分轉帳 餘下盡快處理

社區組織協會幹事吳衛東昨午向本報表示，昨接獲兩宗綜援人士求助，其中一個居於油尖旺的個案剛於8月底「上樓」，原以為社署會如期發放綜援，因此將積蓄全數用來添置家居用品及電器，帳戶只剩1元。該人昨日發現收不到綜援金後致電中銀，才獲職員告知社署尚未將綜援款項轉至銀行。

有人戶口剩1元

另一求助個案亦是靠綜援維持生計，吳說該人甚至無法搭車到深水埗找他們，只能祈求上天眷顧「下周一不要打風，這樣銀行才能做到事」。

中銀香港昨午回覆，由於颱風關係，昨日香港銀行同業結算有限公司所有電子結算交易不會交收，並會延至下一個正常營業日（周一至周五）。中銀香港至晚上再回覆，在收到相關資料後已立即安排，並已完成入帳。

社協質疑社署未指示提早發放

吳衛東說不能接受未能準時發放綜援，以每月1日發放綜援為例，若遇上「紅日」，社署會提前一天發放。他認為當局對超強颱風蘇拉嚴陣以待，應早已知悉會影響本港，質疑為何不指示社署提早發放綜援。

大批市民昨午在關愛基金討論區留言，有人提到中銀帳戶仍未收到綜援金，帖文吸引不少人留言。有受影響網民嘆道：「一早知會喺1號掛8號波就應該預早過定數入我哋戶口吖嘛！唉！𠵱家一蚊都無真係死得。」