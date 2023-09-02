銀行停過數 綜援戶一度「冇糧出」

【明報專訊】超強颱風「蘇拉」襲港，適逢昨日為月頭綜援發放日，不少透過中銀香港過數的綜援戶昨日一度「冇糧出」，甚至有基層市民身上僅餘1元。社區組織協會質疑當局提前預告打風，卻沒指示社署提早一日發綜援。社署回覆稱知悉部分領取綜援及公共福利金的受惠人未能以自動轉帳方式收取款項，隨即了解及跟進，金管局已與銀行業界作特別安排，相關轉帳正陸續進行，絕大部分在昨晚已完成將款項轉帳到受助人戶口，餘下少數將盡快處理。中銀香港稱在收到相關資料後已立即安排，並已完成入帳。
社署：完成大部分轉帳 餘下盡快處理
社區組織協會幹事吳衛東昨午向本報表示，昨接獲兩宗綜援人士求助，其中一個居於油尖旺的個案剛於8月底「上樓」，原以為社署會如期發放綜援，因此將積蓄全數用來添置家居用品及電器，帳戶只剩1元。該人昨日發現收不到綜援金後致電中銀，才獲職員告知社署尚未將綜援款項轉至銀行。
有人戶口剩1元
另一求助個案亦是靠綜援維持生計，吳說該人甚至無法搭車到深水埗找他們，只能祈求上天眷顧「下周一不要打風，這樣銀行才能做到事」。
中銀香港昨午回覆，由於颱風關係，昨日香港銀行同業結算有限公司所有電子結算交易不會交收，並會延至下一個正常營業日（周一至周五）。中銀香港至晚上再回覆，在收到相關資料後已立即安排，並已完成入帳。
社協質疑社署未指示提早發放
吳衛東說不能接受未能準時發放綜援，以每月1日發放綜援為例，若遇上「紅日」，社署會提前一天發放。他認為當局對超強颱風蘇拉嚴陣以待，應早已知悉會影響本港，質疑為何不指示社署提早發放綜援。
大批市民昨午在關愛基金討論區留言，有人提到中銀帳戶仍未收到綜援金，帖文吸引不少人留言。有受影響網民嘆道：「一早知會喺1號掛8號波就應該預早過定數入我哋戶口吖嘛！唉！𠵱家一蚊都無真係死得。」