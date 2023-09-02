大澳今晨水位料逾3米 長者先撤離 商舖沙包擋水板防浸

天文台：或有海水倒灌

昨早海水淹過大澳前街及碼頭一帶，侯王廟對開曾水浸，海水不停湧上街道。冥鏹店主簡女士表示，關帝古廟一帶水浸較嚴重，內街水浸較輕微，以往打風水浸引致損失動輒「十萬八萬」，故加裝擋水板防水。茶餐廳店主郭先生說，附近排水系統改善後，積水較以往快消散，自己亦將電器用品升高以防萬一，但仍擔心今日水位高，會浸壞店舖電器及食材等，同時擔心風勢過大會令3樓居所窗戶損毁。

海味店老闆周先生說，以往山竹及天鴿對大澳居民影響較大，昨晨水浸未算太嚴重，水浸未到小腿，而以往會浸至腰間。他說知道部分長者已撤離，暫難評估今次打風破壞會否比以往嚴重。

棚屋戶：未到迫不得已續留守

居住棚屋的沐先生昨午表示，山竹襲港曾導致寓所入水，連牀褥等家具被浸濕。他說今次獲紅十字會協助將雪櫃等電器升高，未到迫不得已之時，自己也不想棄守家園，而鄰居也大多選擇留守。大澳鄉事委員會主席、離島區議員何紹基說，有120多名長者名列撤離清單，冀各部門關注長者撤離狀况。

庇護中心供入住 民安隊助撤離

自昨傍晚起，大澳風勢明顯轉強，10號風球懸掛前，有年邁居民由民安隊協助疏散至龍田臨時收容中心。民政處設置於大澳鄉委會的緊急事故中心昨午啟動，晚上約10時，民安隊員開始調配救生衣，亦於大澳街市街吊橋旁臨時搭建架橋，防止橋被淹沒無法內進。

有民安隊員表示，水浸或今日清晨才出現，市民如想撤離會到場協助。龍田收容中心職員說，附近公共屋邨有空置單位作收容所，提供約70個牀位。