食肆晝現人龍 入夜風勁早收工 有趁「風假」睇戲約人 旅客笑稱「難得體驗」

昨中午旺角下細雨，街上有不少行人，部分戲院營業，居於同區的區先生與太太到朗豪坊戲院購票睇戲，稱不想打風留家。他說預料蘇拉風力強勁，故順道外出買菜，晚上在家「打邊爐」。有市民選擇到食肆飲茶，旺角一間點心店昨日門外有人龍，店內坐滿食客。家住附近的聶小姐稱中午天氣暫時不錯，未下大雨，趁「風假」相約朋友飲茶。

旅客改行程 去迪士尼變飲茶

馬來西亞旅客Jeffrey和女友Leah前日抵港，周日離港，撞正打風。Jeffrey說不知風暴逼近香港，未料風力如此強勁，原計劃到迪士尼遊玩，因打風改為飲茶，「好多店都閂門，現在真的不知要去哪裏」。

內地旅客卓小姐和賴小姐昨午自浙江省來港，同說雖然天氣不佳，心情亦有些低落，但打風天旅遊亦屬難得體驗，街上行人少或有別樣體驗。她們昨午到尖沙嘴海旁嘗試「追風」，因風太大折返旺角，稱或會去睇戲，「有些（戲）在內地看不到」。

尖沙嘴杏花邨有人「追風」

尖沙嘴及杏花邨海旁昨日再現「追風」身影，有市民穿塑料雨衣到尖沙嘴海旁追風及拍照留念，亦有家長帶小朋友到杏花邨感受蘇拉威力，有小朋友面露興奮表情，身穿卡通雨衣在雨中跳躍舞動。不過，隨着風力升級，尖沙嘴有便利店拉閘關門，貼上暫停營業告示。尖沙嘴iSQUARE有戲院宣布因天氣惡劣，取消昨午4時後場次。旺角朗豪坊戲院昨午4時後亦拉閘。

昨午在天文台公布考慮下午6時至8時掛9號風球後，旺角部分酒樓、食肆仍然營業。雅蘭中心一間酒樓前台下午表示未收到提前關門的通知；另有日式食肆職員表示將營業到傍晚6時，其間有市民到店內詢問關門時間，預備於最後營業時間用餐。旺角百老匯戲院則繼續營業，仍見有人前來買戲票。

9號波外賣等半句鐘 市民「無處落腳」

不過，昨入夜後風力升級，大部分食肆在掛9號波後關門，旺角百老匯戲院亦在網站宣布取消昨晚9時後場次並暫停營業。有食肆在9號風球下仍營業，並貼出告示稱要收加一服務費，不少人前來詢問座位及外賣安排，職員稱需等位，購外賣需等候約半小時，有市民無奈表示「無處落腳」。