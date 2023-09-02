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結構密環流細 梁榮武：近港方感威力

【明報專訊】超強颱風「蘇拉」昨晚在天文台以南約30公里處掠過，本港各區風力入夜後明顯上升。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，與5年前襲港的「山竹」相比，「蘇拉」結構緊密、環流細小，故昨晚進入本港約100公里內，市民才感受到其威力。「蘇拉」昨晚11時最接近本港時，中心風力每小時185公里，較「山竹」更高，與2017年的「天鴿」相若。梁榮武解釋其移動路徑未經過陸地、水溫較高，有利維持強度。

未經陸地水溫高　利維持強度

天文台昨凌晨2時40分發出8號信號，本港昨早風勢未算強勁，天文台發出8號信號時會參考的8個指定測風站由早上到中午均未錄得烈風。梁榮武說，2018年襲港的「山竹」環流廣闊，離香港較遠時已感受到其威力；「蘇拉」環流細、猛烈風力集中中心附近，當它昨晚進入本港約100公里內，各區風力才明顯上升。

梁榮武稱「蘇拉」結構對稱，形態上是「完美風暴」，其移動路徑沒有經過陸地，加上南海海水溫度高、垂直風切變較弱，均有利維持強度。「蘇拉」昨靠近本港時呈「雙眼壁」結構，梁解釋是正在「眼壁置換」，但對「蘇拉」的強度影響有限，仍屬超強颱風級別。根據天文台資料，眼壁是最接近颱風中心的對流雨帶，「眼壁置換」是眼壁更替的過程，一般維持一兩日，很多成熟而強烈的颱風均會出現。

除了狂風大雨，「蘇拉」亦為香港帶來風暴潮，天文台預計吐露港及維港最高水位將分別上升至「海圖基準面」以上約6米多及約3米多。據天文台資料，海圖基準面是海平面高度的參考基準，亦是海深的參考基準，作為海水高度和深度的描述，基準面最好就是經常位於潮水以下，故通常都是基於最低的天文潮位而定。

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