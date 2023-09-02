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要聞

樹塌窗破太陽能板吹飛 至少14傷

【明報專訊】超強颱風「蘇拉」襲港，多區有樹木、棚架及窗戶等不敵強風塌下或損毁。昨晚9時許，鰂魚涌南豐新邨天台太陽能板懷疑被強風吹起，撞向其中一個單位外牆，單位睡房最少兩扇玻璃窗碎裂，石屎及玻璃散落一地，未被完全吹落的太陽能板在天台搖搖欲墜。截至昨晚9時40分，10男4女在風暴期間受傷，到公立醫院急症室求診。

據本報統計，截至凌晨零時，警方昨接獲最少127宗塌樹報告及123宗危險棚架、物件、招牌及窗戶；1823電話中心及康文署截至昨晚10時亦收到55宗塌樹報告。柴灣道350道樂軒臺對開有一棵高約8米、直徑0.5米的樹倒塌，壓中一輛私家車，另有鐵欄損毁。

昨午5時28分，葵涌石籬二邨11座約10樓有斜棚搖搖欲墜。傍晚6時26分，長沙灣李鄭屋邨孝廉樓有太陽能板從天台墜下，面積約15米乘15米，阻礙一段廣利道兩條行車線，現場一度封路；晚上8時再有太陽能板跌落迴旋處。

小西灣藍灣半島7座晚上8時許有單位窗戶墜下，網上片段所見，風雨疑直吹屋內。油麻地東南樓藝術酒店1.5米乘2米玻璃幕牆下午5時半疑被吹破，玻璃碎片擊中停泊砵蘭街及碧街的3輛車，其中一輛Tesla車尾玻璃損毁。旺角砵蘭街與奶路臣街交界昨晚9時許有棚架竹枝跌落，砸中一輛私家車。昨晚10時許，鴨脷洲大街104號有一幅棚架塌下，壓住路邊最少一輛的士及一輛輕型貨車。

另外，昨晚7時許警方接報大潭港一艘船屋翻側，船上3人自行游上岸暫避；晚上10時許，西貢有小艇撞向山邊，事主報警，海事處快艇將他救起，無大礙。

455人入住臨時庇護中心

截至昨晚10時，共455人入住40個民政署臨時庇護中心；截至昨晚11時，渠務署確認11宗水浸個案，無山泥傾瀉報告。中電稱，昨晚9時47分曹公潭有架空電纜曾出現故障，短暫影響少於10個客戶的供電，已於10時05分恢復供電。

相關字詞﹕颱風 塌樹

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