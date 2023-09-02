蘇拉襲港中心風力平天鴿 勝山竹 「10號波」城門河倒灌行人路 凌晨減弱漸離港

昨460航班取消 國泰目標今中午復飛

機管局表示，昨午2時後航班基本全部取消，涉及約460航班，目前約200名旅客滯留機場禁區、百多人在禁區外等候。國泰目標今日中午恢復航班。天文台預測，今日會吹暴風至颶風程度東至東北風，漸轉吹東南風，稍後風勢逐漸減弱。今日天氣密雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴，有風暴潮。海有極巨浪及湧浪，氣溫介乎25至29度。

事隔5年本港再掛「10號波」。記者昨夜於沙田中央公園直擊風暴潮威力，雨水從四方八面而來，打在面龐更會感到疼痛；城門河水位昨晚約11時一度倒灌上地面單車徑及行人路。現場不少市民未有聽從政府勸喻，一家大小追風，亦有人涉水踩單車。鯉魚門方面，昨晚7時許風勢開始加強，但未見水浸，現場有民安隊巡邏及勸喻居民離開。

天文台今晨零時45發稿稱，「蘇拉」開始逐漸遠離香港，但「蘇拉」相關具破壞的暴風和颶風仍影響本港，預料10號颶風信號仍維持一段時間。受風暴潮影響，西貢水位曾達海圖基準面以上4.5米；大澳水位今早約9時亦會升至海圖基準面以上約3米多。天文台昨晚7時45分發出黃色暴雨警告，至今晨1時取消。

8號或以上倘掛至7時 長過山竹

資料顯示，山竹2018年9月16日早上接近香港時已減弱為強颱風，中心最高風力每小時175公里，而2017年襲港的超強颱風天鴿每小時185公里，天鴿當年為「西登」颱風，「蘇拉」則以香港南面橫過。

翻查資料，天文台因「山竹」而發出的8號以上信號維持28小時10分鐘。因應「蘇拉」逼港，天文台昨凌晨2時40分掛8號信號，昨晚6時20分改掛9號，約兩小時後升至10號颶風信號。截至今凌晨，10號颶風信號仍生效，如今早6時50分仍懸掛8號或以上信號，將打破山竹的紀錄。

機管局表示，機場緊急應變中心及各航空公司正制定復航計劃，天氣情况許可時會有秩序逐步恢復航班服務，提醒市民出發往機場前留意最新航班資訊，確保有機位及起飛時間才前赴。機場及航空公司正制定今日的航班復航計劃，待天氣穩定將恢復航班運作。國泰航空表示，目標今日中午時間恢復航班服務。

陳國基：做好善後 盡快開通阻塞道路

政務司長陳國基昨聯同保安局長鄧炳強等前往緊急事故監察及支援中心，聽取就颱風的最新評估和工作匯報。他於社交平台稱，不論在風暴期間或過後定必嚴陣以對，安排足夠人手值班及候命，密切留意各區情况，做好一切應變和善後工作，包括在風暴過後盡快開通任何被障礙物阻塞的主要道路，並盡早恢復正常公共交通服務和正常市面運作。

天文台預料「蘇拉」相關雨帶今日繼續影響廣東沿岸，風勢頗大，有狂風驟雨，海有巨浪及湧浪，展望本港明日驟雨減少，隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。此外，熱帶氣旋「海葵」今明兩日會大致移向台灣，下周中靠近福建至廣東東部沿岸一帶。

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