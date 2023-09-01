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2023年9月1日星期五
風暴潮或如山竹溫黛 3區高危 天文台：蘇拉今晚明早最近 或掛10號波
逾20部門應變 「全政府動員」級別候命
話你知：溫黛「颱風之王」 釀183死 7萬人家毁
陳國基：倘公布「極端情况」 暫毋須上班 免重蹈風災後交通亂象 多部門訂清樹方案
多檔菜肉掃清 檔主料數日菜價升四成
兩日逾百航班取消 高鐵往港今午至明全停
消防暫停搜索行山漢 民間團體安排「風更」
小啟：JUMP活動延期
小啟：JUMP活動延期
【明報專訊】鑑於超強颱風「蘇拉」逼近，原定9月2日（星期六）在香港康得思酒店舉行的「JUMP護理•社福•教育招聘及進修日2023」及「JUMP企業招聘日2023」決定延期。不便之處，敬請見諒。
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風暴潮或如山竹溫黛 3區高危 天文台：蘇拉今晚明早最近 或掛10號波
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