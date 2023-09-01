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兩日逾百航班取消 高鐵往港今午至明全停

【明報專訊】超強颱風「蘇拉」襲港，天文台昨稱今凌晨2時40分改掛8號烈風或暴風信號，多間航空公司昨已提早宣布取消今明兩日合共逾百班航班，呼籲乘客去機場前先查看航班狀况。國泰航空昨晚稱，取消今午2時至明早10時期間所有航班，會為受影響乘客自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班。

其他宣布取消航班的公司包括香港快運、香港航空、長榮航空、大灣區航空等，其中香港快運取消今日50航班共16條航線，來往台北、高雄、曼谷等；明日取消20航班共12條航線，來往河內、寧波等。

香港航空取消今明共逾30航班，分別來往杭州、三亞、南京、上海、沖繩等；大灣區航空取消今明兩日12航班，來往台北、胡志明市、曼谷、首爾等；長榮航空取消今午12時後8班來往香港和台北的航班。

港鐵籲盡量網上退票

陸路交通方面，港鐵昨宣布，內地鐵路部門通報因受颱風影響，全面暫停今午12時至明日全日開往香港的高鐵服務，其間所有以西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次會取消，受影響乘客可於30天內辦理退票，可透過12306網站或手機應用程式，或到西九龍站辦理手續，西九龍站票務櫃位於颱風期間維持有限度服務。港鐵呼籲乘客盡量使用12306網站或手機應用程式辦理退票。

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