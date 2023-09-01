兩日逾百航班取消 高鐵往港今午至明全停

其他宣布取消航班的公司包括香港快運、香港航空、長榮航空、大灣區航空等，其中香港快運取消今日50航班共16條航線，來往台北、高雄、曼谷等；明日取消20航班共12條航線，來往河內、寧波等。

香港航空取消今明共逾30航班，分別來往杭州、三亞、南京、上海、沖繩等；大灣區航空取消今明兩日12航班，來往台北、胡志明市、曼谷、首爾等；長榮航空取消今午12時後8班來往香港和台北的航班。

港鐵籲盡量網上退票

陸路交通方面，港鐵昨宣布，內地鐵路部門通報因受颱風影響，全面暫停今午12時至明日全日開往香港的高鐵服務，其間所有以西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次會取消，受影響乘客可於30天內辦理退票，可透過12306網站或手機應用程式，或到西九龍站辦理手續，西九龍站票務櫃位於颱風期間維持有限度服務。港鐵呼籲乘客盡量使用12306網站或手機應用程式辦理退票。