多檔菜肉掃清 檔主料數日菜價升四成

市民陳先生形容蔬菜加價幅度誇張，「紹菜平時一斤約10元，現需22元」。另有市民說，不少人在超市大量購買即食麵及冷藏食品，導致附近居民無法如常購買日用品。陳先生另買了數顆「綠寶石布冧」，指打風時水果易加價，但買得早，售價與平日相若。有豬肉檔檔主生意大增，店主透露較平時早3至4小時賣完所有鮮肉。有麵包店的貨架亦被清空大半。

另有賣菜的店主表示昨銷情較好，蔬菜比平時早兩小時售罄，但強調並沒因打風「坐地起價」。市民高小姐表示，昨午約3時半到街市，發現蔬菜售清，數小時後折返亦買不到，最後靠相熟檔主向她送贈蔬菜。不過，亦有提早到街市買餸的市民表示較少遇到漲價。

超市40人排隊 當區居民「只好回家」

海鮮有明顯漲價，昨午6時才抵達街市的歐小姐說，魚、蝦及蜆等海鮮加價，蝦更由每斤40元加至100元，最終在另一標價每斤80元的店舖購買。

此外，不少市民到銅鑼灣超市「掃貨」。記者傍晚時分觀察，在某超市內排隊結帳人龍曾達約40人，附近居民鄭先生指該時段平時只有6、7人閒逛，他本來要買日用品，礙於太多人排隊，只好回家。