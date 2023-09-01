多檔菜肉掃清 檔主料數日菜價升四成

【明報專訊】超強颱風「蘇拉」襲港，市民如臨大敵，紛紛「買定餸」儲糧，有街市更「一菜難求」。本報記者昨午到銅鑼灣鵝頸橋街市及附近一帶觀察，發現有菜檔、肉檔貨品被一掃而空。菜檔店主文先生表示，買菜市民倍增，比平日早3小時沽清所有蔬菜，預計未來數天菜價將漲三四成。
市民陳先生形容蔬菜加價幅度誇張，「紹菜平時一斤約10元，現需22元」。另有市民說，不少人在超市大量購買即食麵及冷藏食品，導致附近居民無法如常購買日用品。陳先生另買了數顆「綠寶石布冧」，指打風時水果易加價，但買得早，售價與平日相若。有豬肉檔檔主生意大增，店主透露較平時早3至4小時賣完所有鮮肉。有麵包店的貨架亦被清空大半。
另有賣菜的店主表示昨銷情較好，蔬菜比平時早兩小時售罄，但強調並沒因打風「坐地起價」。市民高小姐表示，昨午約3時半到街市，發現蔬菜售清，數小時後折返亦買不到，最後靠相熟檔主向她送贈蔬菜。不過，亦有提早到街市買餸的市民表示較少遇到漲價。
超市40人排隊 當區居民「只好回家」
海鮮有明顯漲價，昨午6時才抵達街市的歐小姐說，魚、蝦及蜆等海鮮加價，蝦更由每斤40元加至100元，最終在另一標價每斤80元的店舖購買。
此外，不少市民到銅鑼灣超市「掃貨」。記者傍晚時分觀察，在某超市內排隊結帳人龍曾達約40人，附近居民鄭先生指該時段平時只有6、7人閒逛，他本來要買日用品，礙於太多人排隊，只好回家。