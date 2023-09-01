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陳國基：倘公布「極端情况」 暫毋須上班 免重蹈風災後交通亂象 多部門訂清樹方案

【明報專訊】2018年超強颱風「山竹」導致大量塌樹及嚴重水浸，影響多條道路，造成交通癱瘓、有市民無法上班的混亂情况。「蘇拉」逼港，為免「萬樹堵路」重現，政府各部門提出風災後應變方案，冀盡早恢復正常公共交通服務，其中運輸署已檢視道路清單，以便迅速分辨須優先清理路面障礙物的道路；發展局亦安排了5個地方臨時存放塌樹。至於風災後會否因應情况宣布全港停工，政務司長陳國基稱，按機制如政府公布「極端情况」，市民暫時毋須上班，直至情况好轉。

勞工處2019年公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》，政府會視乎情况，決定是否在8號信號改為3號信號前公布「極端情况」，屆時除與僱主就「極端情况」訂立上班協定的「必要人員」，僱員在8號信號取消後兩小時，應留在原來地點或安全地方；政府可在兩小時期限屆滿前，再公布「極端情况」需否延長。

陳：風後未能復工機率小

政府昨就颱風應變召開跨部門督導委員會會議。陳國基在記者會上被問到應急計劃有否停工預案，他說若出現極端情况，如像山竹襲港後多處有樹木倒塌、未能清理而阻塞道路，當局會視乎全港情况，按相關工作守則作適當公布，市民暫毋須上班，「約每兩個小時公布一次，直至情况好轉」。不過他指汲取了山竹經驗，所有部門已加強裝備人手，今次亦預先做好準備，料未能復工機率不大。

他又提醒僱主應與員工預早制定颱風情况下的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作，強調應以僱員安全為主要考慮因素，如要安排僱員在惡劣天氣下返回工作地點當值，僱主應就他們的交通、安全、膳食、休息等作好安排。

發展局安排5處暫放塌樹

山竹2018年襲港，吹塌萬計樹木。發展局綠化、園境及樹木管理組主管伍芷筠表示，將盡快移除阻塞通道、倒塌的樹木，盡快恢復正常行車、行人的暢通；她指汲取以往經驗，如有大量塌樹需時處理，局方會統籌各相關部門，集中資源人手安排處理該些樹木。

​路政署稱已指示道路維修保養承建商，召集人員及安排機械設備，包括夾斗車和鏈鋸，部署全港50個維修廠隨時候命以清理道路。

運署訂優先除障道路清單

運輸署已啟動「緊急事故交通協調中心」，與保安局「緊急事故監察及支援中心」、其他政府部門和交通營辦商保持緊密溝通，加強應對緊急事故。署長李頌恩稱，已檢視道路清單，辨識主要幹道、連接巴士車廠或鐵路站道路，以及其他無替代路線地點的連接路，希望迅速分辨須獲優先清除路障的道路，方便其他政府部門調配資源和人手執行清理工作。

她又稱，已要求港鐵及專營巴士公司，當得知8號風球將除下時，在天氣及路面情况許可下盡快評估服務恢復情况，包括專營巴士公司巡視車廠附近道路及主要巴士幹道，以確保巴士出行等，並按評估結果安排恢復服務。

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