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要聞

逾20部門應變 「全政府動員」級別候命

【明報專訊】政府去年底設立「全政府動員」機制，確保事故或重大危機發生時，動員至少1萬名政府人員組成應急隊伍，今年初曾就機制舉行首次演練。因應超強颱風蘇拉逼港，政務司長陳國基昨表示，已要求各政策局和部門提醒「全政府動員」級別的輪值人員提高警覺，密切留意相關風暴消息和內部信息發布，做好部署以應對最壞情况。

「大家知8號波」 未擬用緊急警示

政府昨早召開跨部門督導委員會會議，負責統籌的陳國基昨午主持聯合記者會表示，參與部門逾20個，由保安局長負責協調，已統籌相關部門做好準備工作、應急和善後部署（見表）。他說，候命的確實人數暫未確定，但「全政府動員」級別機制的所有主管已通知相關公務員隨時奉命，「佢哋全部都喺度stand by」。

被問到會否透過緊急警示系統提醒市民，政務司副司長卓永興稱該系統是讓政府部門在未能預知、但可能危及廣泛人命和財產安全的緊急情况下，通過電話發出有迫切性的公告及信息，「大家其實已經廣泛知道會掛8號風球，無需要通過系統逐個逐個電話去通知」。

警隊消防額外預留人手

署理保安局長卓孝業稱，警隊未來兩天額外預留1450名前線警員支援前線當值；消防處額外預留300人及20輛消防車應付需要；民安隊及醫療輔助隊總共動員約300名志願人員當值，以協助緊急行動及水災搶救等。

卓提到，過往風暴期間常收到很多非緊急的「999」求助電話，例如玻璃被吹破、家中漏水等，呼籲市民正確使用「999」。

庇護中心提早開放 醫護增留宿

民政事務總署亦已開設24小時緊急事故熱線（2572 8427），供市民查詢風暴期間的服務。署長張趙凱渝說，署方推出數項新安排，包括提早昨晚8時在18區開放臨時庇護中心，關愛隊員或義工會到場提供協助等。打風期間各公立醫院急症室服務維持正常，醫院留宿的醫護人員會較平常多約20%，確保足夠人手應付突發情况。

屋宇署已啓動特別應變行動，包括加強巡查地盤，提醒做好防禦措施，收好建築物料，檢查天秤、棚架和吊船等是否安全；署方亦會啓動緊急事故控制中心，接收及處理緊急個案，風暴過後則會大規模巡查各區主要街道，辨識有否鬆脫招牌和棚架等。

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