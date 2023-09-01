風暴潮或如山竹溫黛 3區高危 天文台：蘇拉今晚明早最近 或掛10號波

鑑於蘇拉或嚴重威脅本港，政府昨召開跨部門記者會公布應變措施（見另稿），並提早宣布今日全港學校停課。

截至昨晚11時，蘇拉集結在香港東南偏東約320公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸，中心最高風速為每小時205公里。根據天文台預測路徑，蘇拉會在今午約5時以中心最高風速每小時185公里的超強颱風級別，進入本港100公里範圍內。

陳栢緯昨在跨部門記者會稱，預計蘇拉會以西北方向移動，趨向廣東東部，其後自東向西橫過廣東沿岸海域，預料今晚至明早最接近並掠過本港，其間強度維持在強颱風至超強颱風級別；本港今日日間天氣會顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

陳續稱，今次蘇拉襲港重點會帶來風暴潮（水位上漲），影響程度視乎其掠過本港時的強度及位置，若按現時預測於本港以南掠過，情况會較差，與2018年「山竹」襲港時相若，但若蘇拉先於本港以東登陸，其後在北面掠過，影響則較小。天文台昨日評估，蘇拉直接在本港或本港以南掠過機率較大。

吐露港水位料5米 維港大澳逾3米

天文台預計，風暴潮會令維港、吐露港及大澳水位大幅上漲，吐露港今晚近午夜水位最高，達海圖基準面以上約5米，猶如1962年溫黛襲港的紀錄；維港水位則於明日中午前上升到3米至3.5米，稍低於溫黛時；大澳水位亦會於明日中午前達3.5米至3.8米，與2017年「天鴿」相若。陳栢緯呼籲市民盡早完成防風及防水浸措施，另海面會有巨浪及湧浪，應遠離岸邊。

低窪地區疏散 民署派沙包

當局昨已在有嚴重水浸威脅的地區協助居民。政務司長陳國基稱，相關部門昨已預備疏散低窪地區居民。民政事務總署表示已向吐露港渡頭灣村居民派沙包，前日起亦已在大澳多處設擋水板，有社福機構到訪協助居民將家具及電器等升高；署方亦已於鯉魚門設擋水板及沙包，並提供沙包供居民自用；杏花邨昨午亦已設擋水板及測試停車場水位探測器。

地下車場或水浸籲勿救車 封行人隧道

署理保安局長卓孝業提醒公眾，地下停車場或會嚴重水浸，相當危險，呼籲車主屆時不要救車，應盡快離開。另據本報了解，當局已陸續封閉有嚴重水浸威脅地區如吐露港一帶的行人隧道。

大澳鄉事委員會主席、離島區議員何紹基表示，當局昨午已派員協助居民裝擋水板等，目前約百多名七八十歲長者住在棚屋，將陸續撤離至庇護中心，另有三四十名長者亦在撤離清單上，大部分均願撤離，昨午亦已率先安排約10名行動不便長者到庇護中心。本報記者昨晚到訪鯉魚門，有居民已收到防洪沙包，並疊高擺放在門外，亦有商戶提早關門。

陳栢緯預計8號戒備信號會在今日維持一段時間，蘇拉今晚至明早最接近本港後會逐漸遠離，到達本港西面時會減弱為颱風，至周日基本上遠離本港，周日及周一風勢會減弱，但仍會有驟雨。

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