明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

風暴潮或如山竹溫黛 3區高危 天文台：蘇拉今晚明早最近 或掛10號波

【明報專訊】超強颱風「蘇拉」逼近本港，天文台今日凌晨2時40分發出8號熱帶氣旋警告信號，預測蘇拉會以西北方向移動，傍晚闖進本港100公里範圍，今晚至明早最接近並掠過本港。天文台長陳栢緯稱，蘇拉在本港部分地區引發的風暴潮有可能達歷史高位，沿岸低窪地區或嚴重水浸，若蘇拉在本港以南掠過，情况或與2018年「山竹」襲港相若，預計吐露港、維港及大澳將為重災區，其中吐露港水位或達海圖基準面上5米，接近1962年「溫黛」襲港紀錄。他說，本港今晚至明早離岸及高地風力或達颶風程度，屆時或需發出10號颶風信號。

鑑於蘇拉或嚴重威脅本港，政府昨召開跨部門記者會公布應變措施（見另稿），並提早宣布今日全港學校停課。

截至昨晚11時，蘇拉集結在香港東南偏東約320公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸，中心最高風速為每小時205公里。根據天文台預測路徑，蘇拉會在今午約5時以中心最高風速每小時185公里的超強颱風級別，進入本港100公里範圍內。

陳栢緯昨在跨部門記者會稱，預計蘇拉會以西北方向移動，趨向廣東東部，其後自東向西橫過廣東沿岸海域，預料今晚至明早最接近並掠過本港，其間強度維持在強颱風至超強颱風級別；本港今日日間天氣會顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

陳續稱，今次蘇拉襲港重點會帶來風暴潮（水位上漲），影響程度視乎其掠過本港時的強度及位置，若按現時預測於本港以南掠過，情况會較差，與2018年「山竹」襲港時相若，但若蘇拉先於本港以東登陸，其後在北面掠過，影響則較小。天文台昨日評估，蘇拉直接在本港或本港以南掠過機率較大。

吐露港水位料5米 維港大澳逾3米

天文台預計，風暴潮會令維港、吐露港及大澳水位大幅上漲，吐露港今晚近午夜水位最高，達海圖基準面以上約5米，猶如1962年溫黛襲港的紀錄；維港水位則於明日中午前上升到3米至3.5米，稍低於溫黛時；大澳水位亦會於明日中午前達3.5米至3.8米，與2017年「天鴿」相若。陳栢緯呼籲市民盡早完成防風及防水浸措施，另海面會有巨浪及湧浪，應遠離岸邊。

低窪地區疏散 民署派沙包

當局昨已在有嚴重水浸威脅的地區協助居民。政務司長陳國基稱，相關部門昨已預備疏散低窪地區居民。民政事務總署表示已向吐露港渡頭灣村居民派沙包，前日起亦已在大澳多處設擋水板，有社福機構到訪協助居民將家具及電器等升高；署方亦已於鯉魚門設擋水板及沙包，並提供沙包供居民自用；杏花邨昨午亦已設擋水板及測試停車場水位探測器。

地下車場或水浸籲勿救車 封行人隧道

署理保安局長卓孝業提醒公眾，地下停車場或會嚴重水浸，相當危險，呼籲車主屆時不要救車，應盡快離開。另據本報了解，當局已陸續封閉有嚴重水浸威脅地區如吐露港一帶的行人隧道。

大澳鄉事委員會主席、離島區議員何紹基表示，當局昨午已派員協助居民裝擋水板等，目前約百多名七八十歲長者住在棚屋，將陸續撤離至庇護中心，另有三四十名長者亦在撤離清單上，大部分均願撤離，昨午亦已率先安排約10名行動不便長者到庇護中心。本報記者昨晚到訪鯉魚門，有居民已收到防洪沙包，並疊高擺放在門外，亦有商戶提早關門。

陳栢緯預計8號戒備信號會在今日維持一段時間，蘇拉今晚至明早最接近本港後會逐漸遠離，到達本港西面時會減弱為颱風，至周日基本上遠離本港，周日及周一風勢會減弱，但仍會有驟雨。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕超強颱風溫黛 超強颱風山竹 風暴潮 天文台 超強颱風蘇拉

上 / 下一篇新聞