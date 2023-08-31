明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

倫敦經貿辦被噴漆 港府譴責促英跟進

【明報專訊】香港駐倫敦經貿辦在當地時間周二（29日）遭塗鴉大門及牆身，包括掛在牆上的特區區徽，經貿辦已向當地警方報案。特區政府發言人昨發聲明，強烈譴責以非法手段意圖威嚇他人的行為，向涉案者追究法律責任。

昨日網上流傳一張香港駐倫敦經貿辦遭噴紅油相片，掛於牆上的區徽亦被噴污。政府昨傍晚發聲明證實事件，稱經貿辦門外發生蓄意破壞行為，有不法之徒深夜在經貿辦門外噴上粗言穢語等污衊文字，更破損掛於牆上的區徽。發言人指有關破壞行為「公然挑戰特區政府」，「印證海外亂港勢力仍然死心不息」。

發言人促請英國警方重視及關注有關罪行，採取應當和積極行動追捕犯罪分子，保障駐倫敦經貿辦及相關工作人員的生命財產安全，確保經貿辦不受非法或任何阻礙其日常運作的滋擾。

聲明指出，商經局長丘應樺已與英國駐港總領事接觸，表示極度關注事件，要求英國警方採取行動，保障經貿辦合法權益。英國駐港總領事稱會向英國外交及聯邦事務部和倫敦警方反映事件，並採取相應跟進行動。

《2023年區旗及區徽（修訂）條例草案》在立法會完成首讀，法案委員會下月底開首次會議。修例目的為與較早前修訂的《國旗及國徽條例》保持一致，但不包括域外法權，政制局長曾國衞今年5月在立法會稱，若涉境外違法行為，港府會與外地執法單位協作，若涉國安則可以《港區國安法》的域外法權條文處理。

上 / 下一篇新聞