倫敦經貿辦被噴漆 港府譴責促英跟進

昨日網上流傳一張香港駐倫敦經貿辦遭噴紅油相片，掛於牆上的區徽亦被噴污。政府昨傍晚發聲明證實事件，稱經貿辦門外發生蓄意破壞行為，有不法之徒深夜在經貿辦門外噴上粗言穢語等污衊文字，更破損掛於牆上的區徽。發言人指有關破壞行為「公然挑戰特區政府」，「印證海外亂港勢力仍然死心不息」。

發言人促請英國警方重視及關注有關罪行，採取應當和積極行動追捕犯罪分子，保障駐倫敦經貿辦及相關工作人員的生命財產安全，確保經貿辦不受非法或任何阻礙其日常運作的滋擾。

聲明指出，商經局長丘應樺已與英國駐港總領事接觸，表示極度關注事件，要求英國警方採取行動，保障經貿辦合法權益。英國駐港總領事稱會向英國外交及聯邦事務部和倫敦警方反映事件，並採取相應跟進行動。

《2023年區旗及區徽（修訂）條例草案》在立法會完成首讀，法案委員會下月底開首次會議。修例目的為與較早前修訂的《國旗及國徽條例》保持一致，但不包括域外法權，政制局長曾國衞今年5月在立法會稱，若涉境外違法行為，港府會與外地執法單位協作，若涉國安則可以《港區國安法》的域外法權條文處理。