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蘇拉料今入港400公里內 岑智明：今年最有威脅風暴

【明報專訊】中心風力達每小時230公里的超強颱風「蘇拉」來勢洶洶，天文台昨傍晚5時40分發出1號戒備信號，預料蘇拉繼續以西北偏西方向移動，今日闖進本港400公里範圍內。天文台稱，隨着蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台今日稍後會改發3號強風信號，預料蘇拉明日及周末頗接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。天文台9天天氣預報顯示，周五、六離岸及高地間中吹烈風，相當於8號熱帶氣旋信號的風力。前天文台長岑智明稱，可肯定蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，電腦預報系統預測路徑持續西調，影響香港的機率上升，呼籲市民盡早做好防風措施。

今掛3號 周末料強颱風級別掠過

根據天文台預測路徑，蘇拉會在粵東近岸位置轉向，約於周末以中心風力每小時175公里的強颱風級別，在香港東南約80公里掠過。截至昨晚11時，蘇拉集結在香港東南偏東約540公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。澳門氣象局昨午4時30分發出1號風球，預料周六凌晨至早上發出8號風球的可能為「中等」。

天文台昨晚稱，本港高地已間中吹強風，預料蘇拉會在今早與本港維持逾300公里距離，1號風球會在今日中午前維持，今日稍後會改發3號風球。天文台又稱，蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，路徑及強度仍有變數。

岑智明昨在社交網站指出，雖然各大電腦預報系統對蘇拉的路徑預報仍有頗大分歧，但可肯定蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，而且電腦預報蘇拉的路徑持續西調，蘇拉昨早的移動亦較偏西，影響香港機率上升，呼籲盡早做好防風措施。

對於蘇拉移動路徑偏西，另一前天文台長林超英向本報稱，蘇拉於明日在汕頭對出海域拐彎，然後幾乎與廣東海岸平行，周末在香港以南掠過，他解釋是因內地反氣旋「擋住」蘇拉登陸，令蘇拉在汕頭附近轉彎，但仍可能出現變數。

西登威脅大 梁榮武：或有風暴潮

蘇拉若在本港以西登陸，對港威脅或較東面登陸大。一般情况下，如熱帶氣旋「東登」，香港主要吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低；但如「西登」，因無山勢阻擋，東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，低窪地區水浸風險增加。翻查紀錄，近年多個「西登」的熱帶氣旋均形成風暴潮，例如2017年超強颱風天鴿、2018年超強颱風山竹等（見表）。

香港氣象學會發言人梁榮武稱，蘇拉通過呂宋海峽之間，未有經過陸地，令強度得以維持，又說蘇拉逼近粵東沿岸時會稍為減弱，但由於其氣壓低，海水會被吸向上，加上天文大潮，本港水位有可能高於預測的潮汐，形成風暴潮。

中央氣象台昨晚稱，蘇拉以西北方向移動，並移入南海東北部海面，逐漸向廣東東部至福建南部一帶沿海靠近，有可能於明日日間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。

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