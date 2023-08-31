陪診鄰居涉斬死七旬婦 健康中心廁格爭執逞兇 檢菜刀磨刀石或預謀

廁格傳撞擊聲拒開門 警消防破門揭發

事發昨午近3時，協和街60號觀塘社區健康中心大樓高層地下有職員發現女廁其中一個廁格傳出猛烈撞擊聲音，廁格內的人拒絕開門，職員報警。警方及消防到場破門而入，發現兩名女子，其中79歲女子翁彩霞昏迷倒臥地上，頭部及頸部有多處嚴重刀傷，後腦嚴重骨裂；51歲柯姓女子清醒，手指有刀傷。兩人分別由救護車送往聯合醫院治理。翁延至近3時半證實不治。柯經治理後情况穩定，涉謀殺被捕。案件交觀塘警區重案組第一隊跟進調查。

疑兇無精神病史 經評估送青山

警方於廁格檢獲一把30厘米長染血菜刀及一塊斷開兩截的磨刀石，相信是涉案兇器。據了解，警方初步調查發現，疑兇昨午2時許陪死者到診所就高血壓覆診，其間死者不小心弄濕衣服，二人進入女廁，疑兇嘗試替死者抹乾沾濕衣服，其間二人懷疑就是否更換衣物爭執。隨後兩人進入同一廁格，約半分鐘後傳出猛烈撞擊聲音，但並沒傳出有人求救聲，職員發現不妥，於是報警。

警方稱，柯無精神病紀錄，但醫生評估其精神狀態，要去青山醫院治療。她昨晚8時許赤腳被綁在擔架牀，以毛巾遮蓋面部及身體，被抬上救護車安排轉院。

皆獨居同層劏房 過往感情佳

警方初步調查發現，死者育有一子，與疑兇為鄰居，二人分別獨居於觀塘雲漢街一大廈同層兩個劏房單位，以往感情不錯。觀塘警區助理指揮官湯淦維表示，會調查涉案兇器是否從疑兇或死者家中帶去現場，不排除疑兇有預謀犯案，又稱現場未必是個適合行兇的地方，需深入調查確認犯案動機。警方暫時未發現兩人過往有過糾紛，正從被捕人的背景及她和死者的交往調查，呼籲任何人如有資料提供，致電3661 0613與警方聯絡。

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