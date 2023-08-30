促進股市流動小組成立 唐家成任主席

調整股票印花稅 唐料研究範疇

唐家成接受本報查詢時稱對獲委任感榮幸。對於小組會否研究調整股票印花稅，他說此議題近日有不少爭議，相信會是研究範疇之一，需檢視相關數據。他說，小組成員在資本市場具豐富經驗及專業知識，期待共同探討金融服務業發展；小組會盡快開會，就促進股市流動及競爭力、可持續發展的短中長期行動計劃，向特首提建議。

政府公布，專責小組將全面檢視影響市場流動的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面，未提及交易成本問題。小組亦會就提升香港股市競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。

金融市場近日就促進港股交投熱烈討論，焦點落在調減最大交易成本股票印花稅之上，尤其A股周一起印花稅減半至賣方付0.05%，相對之下港股印花稅買賣雙邊各付0.13%，實際較A股稅率高4.2倍。綜合市場建議，多認為應在上市制度方面開拓中小企業上市融資渠道，吸引更多外國企業來港上市；交易機制方面則建議取消以每手股份為買賣單位、收窄買賣差價，以至惡劣天氣維持交易。至於市場結構，有市場人士估計或包括檢視上市公司板塊、上市產品市場分類，以至上市審批和監管架構。