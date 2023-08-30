蘇拉西移周末最近 逢天文大潮

天文台署理高級科學主任林學賢接受本報查詢表示，明日至周五為天文大潮，鰂魚涌水位升至2.6米，對於本港會否受蘇拉影響以致風暴潮，仍要視乎其未來幾日移動路徑。

天文台：會否風暴潮待觀察

截至昨晚10時，超強颱風蘇拉集結在高雄東南約430公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽；同時，強烈熱帶風暴海葵集結在沖繩之東約1150公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。天文台表示，蘇拉與海葵或產生相互作用，令蘇拉之後路徑變數較大，可能沿廣東沿岸海域向西移動，亦有可能進入中國東南部內陸後減弱。

料西登 強風或正面襲港

受蘇拉外圍下沉氣流影響，廣東地區今明兩日天氣酷熱。按天文台昨晚預測路徑，蘇拉周五以強颱風級別闖入本港400公里範圍，周六於本港以南約100公里內掠過，並於本港以西登陸。天文台資料顯示，若風暴在本港西面登陸，由於沒有山勢阻擋，強風會正面吹襲香港，亦會把海水推向岸邊形成風暴潮，破壞力較「東登」大。

蘇拉過去數日路徑飄忽，最初由於缺乏主導的環境氣流，一直在呂宋以東海域徘徊，至周日（27日）天文台仍預測蘇拉移向台灣，到前日調整預測路徑略為西移，至昨早天文台及外國預報系統再修訂其路徑。