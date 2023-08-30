隱世醫療室成員曾受訪 稱治300人

經Tg診症轉介 速删對話

2020年1月帖文稱停查詢

美聯社當年匿名訪問一名有份成立隱世醫療室的成員，她自稱在公立醫院任實習醫生，指不少受傷示威者擔心到公立醫院求醫會被捕，組織透過Telegram接受傷者照片作初步診斷，再轉介至其他醫生及安排治療，事後會刪除對話紀錄。

連登討論區2019年9月底一則帖文提及，隱世醫療室屬義務性質，費用全免，會無分種族、宗教、性別或政治連繫提供援助。帖文稱組織會按急切性於24小時內經Telegram解答醫學問題，如有需要將安排義務會診，團隊包括急症科、內科、骨科、婦產科、眼科和放射科醫生，亦提供傷口護理、精神科、X光轉介支援。

本報昨按該帖文搜尋Telegram用戶「@hidden_clinic」，顯示不存在。相關Telegram頻道「隱世醫療頻道Hidden Clinic Channel」於2019年10月成立，惟未見2019年的帖文，最舊帖文為2020年1月指因受傷人數大減，停止24小時查詢服務；及後帖文主要與新冠疫情有關，至2020年2月初之後未再更新。

（港區國安法）