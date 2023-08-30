國安警拘醫生社工 涉612基金 被指勾結煽暴 醫生曾為示威者義診

警方表示，兩名被捕人（33歲及59歲）在大埔被捕，正被扣查，同涉嫌串謀612人道支援基金，接受不同海外組織捐款，向支援逃亡海外者或推動制裁香港的組織提供金錢資助。警方根據法庭手令搜查兩名被捕人及另一涉案人的住所，檢取電腦、電子通訊工具及其他與案有關或可作非法用途的證物。警方行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

另一公院醫生涉案 現處海外

警方昨午1時到香港仔南灣御園一單位蒐證，檢走約47箱證物，現場所見包括電腦主機、鐵籠、假髮、假乳房、鎖鏈等。據了解，該單位屬於一名涉案瑪麗醫院麻醉科姓麥副顧問醫生，他較早前休假，現身處海外。據了解，他被指與義務醫療支援組織MO Oncall有關 ，該組織亦曾接受612基金資助。警方昨檢取疑似性虐待工具，將循性罪行方向調查。瑪麗醫院發言人稱，警方昨午到該院調查，院方全力配合，現階段該名醫生並無任何臨牀職務安排。

社工曾籲示威者申612基金

捐款者「涉支援黑暴」有風險

被捕姓黎男子為註冊醫生，屬隱世醫療室成員，該組織於2019年曾為不想到醫院求醫的示威者提供義務醫療支援（見另稿）。另一被捕姓莫社工涉嫌曾在示威現場呼籲示威者向612基金申請援助。據悉，警方認為612基金為「黑暴分子」提供醫療及其他支援，令年輕人覺得犯法無後果，而曾接受基金資助或捐款予基金者亦涉嫌支援「黑暴」，有違法風險，與基金有關的人及組織或成警方追查對象。

612人道支援基金於2019年7月成立，5名信託人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、學者許寶強、歌手何韻詩、大律師吳靄儀及立法會前議員何秀蘭，基金至2021年解散。連同昨日拘捕行動，國安處共就612基金相關案件拘捕18人，包括去年5月及11月以串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪名拘捕5名信託人及秘書施城威；至本月10日，再有10人涉同樣罪名及煽動暴動被捕，包括612基金秘書處前職員卓佳佳及葉寶琳，另有被捕人為受612基金資助的中醫診所「國難忠醫」成員，暫未有人被控。另外，5名信託人及施城威早前因作為幹事不曾為基金註冊，違反《社團條例》，各罰款2500至4000元。

明報記者

（港區國安法）

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