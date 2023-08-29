塗鴉被指「可唔處理」 店主：塗走屬指示

何先生昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，民政處曾就塗鴉三度聯絡他，首次以電話聯絡時，他曾向對方解釋塗鴉已有約20年歷史，但對方只關注何時處理塗鴉；民政處第二次致電聯絡時，他亦曾詢問對方是否必須塗去塗鴉，自己亦提出將畫中人物的黃色安全帽改為白色，但均被拒；最後對方持同意書到店舖，要求他同意由民政處代為塗去塗鴉。

不認同麥美娟稱易聯想「黑暴」

對於麥美娟稱塗鴉容易令人聯想「黑暴」及「港獨」，何表示不認同，認為塗鴉有寫上快餐店英文名稱，不解何以令人聯想任何社會事件，「消防員的衣服都是黃色」。他強調，民政處由始至終只向他解釋有人投訴塗鴉，指塗鴉或令人聯想「港獨」及社會事件，有可能干犯《港區國安法》，但未有說明涉及哪一條文。他引述對方稱只是「為了你們好」，不希望他有可能干犯國安法。

被問及日後的塗鴉若再出現「黃色安全帽」會否不處理，何說「其實我一直都沒想過會處理，就算再有我都不想處理」。他解釋，若不認同塗鴉的價值，便不會讓畫家在店舖塗鴉。