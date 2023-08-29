徵文賽小說涉違國安法 「港語學」解散

國安警搜主席家人寓所 解散保安全

警方昨回覆查詢稱會按實際情况及依法採取任何行動。民政事務總署於截稿前未回覆查詢。

區會撥款辦賽 稱墊支30多萬民政未還

港語學於2020年6月經區議會「社區參與撥款計劃」舉辦中西區廣東話徵文比賽，同年11月30日公布結果。陳樂行在聲明表示，國安處人員本月22日早上7時20分到其舊居要求面見，當時家人稱他身處外地，國安處人員無展示搜查令下入屋，要求家人轉告他要將上述比賽的一篇小說文章下架。陳說，國安處人員強調是因中西區民政處多番聯絡他不果，諮詢律政司後，認為涉事小說文章違反國安法，故採取有關行動。陳稱翻查電郵未見相關紀錄。他又說，目前被民政處拖欠實報實銷的活動開支達30多萬元，「由我墊支至今未獲處方還款」。

身處海外 陳樂行：唔下架會通緝我

陳昨回覆本報稱，國安處人員無說明文章違反國安法哪一條，「國安同佢哋（家人）講，如果唔將文章下架，會通緝我，當我係『第九個』」，當日他曾與國安處人員通話10多分鐘，曾問文章哪處有問題，以及可否修正了事，對方僅說文章違反國安法，要求下架。

陳又說，曾向國安處人員提及下架需時，對方刻意數出組織前成員名字，「呢個（前成員）幫唔幫到你呀？咁呢個呢？」對於國安處人員曾搜查其蛋糕店，陳稱店內曾擺放書籍供客人閱讀，未知是否因此被查。他評估回港後有被捕風險，故短期內不會返港。

對於組織解散，陳稱香港目前情况已不適合再經營保育廣東話組織，「吃力不討好，我做件事又唔係搞政治，好明顯唔係反對政府、唔係政治組織，都畀人搞，好打擊保育廣東話人士信心」。

涉事小說文章為〈我們的時代〉，講述自幼移英的男主角於2050年後回港，與在港成長女主角的一場邂逅；旅程中發現港人不再說廣東話為主，並提及父母年輕時吸入過多國產催淚煙令身體變差。故事又提到，政府打壓宗教自由，掌控不同宗教場所，小說最後以「人與極權嘅抗爭，係記憶與遺忘嘅抗爭」作結。