明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

徵文賽小說涉違國安法 「港語學」解散

【明報專訊】2013年成立的捍衛廣東話組織「港語學」宣布解散。身處海外的主席陳樂行昨在facebook發出「執笠公告」，稱警方國安處人員上周二（22日）到其家人寓所搜查及問話，稱「港語學」3年前一篇中西區廣東話徵文比賽作品涉違反國安法，如不下架便通緝他。陳說當日已將涉事小說文章刪除，為保障家人及前成員安全，諮詢法律意見後決定停止組織所有運作，並啟動解散程序。

國安警搜主席家人寓所 解散保安全

警方昨回覆查詢稱會按實際情况及依法採取任何行動。民政事務總署於截稿前未回覆查詢。

區會撥款辦賽 稱墊支30多萬民政未還

港語學於2020年6月經區議會「社區參與撥款計劃」舉辦中西區廣東話徵文比賽，同年11月30日公布結果。陳樂行在聲明表示，國安處人員本月22日早上7時20分到其舊居要求面見，當時家人稱他身處外地，國安處人員無展示搜查令下入屋，要求家人轉告他要將上述比賽的一篇小說文章下架。陳說，國安處人員強調是因中西區民政處多番聯絡他不果，諮詢律政司後，認為涉事小說文章違反國安法，故採取有關行動。陳稱翻查電郵未見相關紀錄。他又說，目前被民政處拖欠實報實銷的活動開支達30多萬元，「由我墊支至今未獲處方還款」。

身處海外 陳樂行：唔下架會通緝我

陳昨回覆本報稱，國安處人員無說明文章違反國安法哪一條，「國安同佢哋（家人）講，如果唔將文章下架，會通緝我，當我係『第九個』」，當日他曾與國安處人員通話10多分鐘，曾問文章哪處有問題，以及可否修正了事，對方僅說文章違反國安法，要求下架。

陳又說，曾向國安處人員提及下架需時，對方刻意數出組織前成員名字，「呢個（前成員）幫唔幫到你呀？咁呢個呢？」對於國安處人員曾搜查其蛋糕店，陳稱店內曾擺放書籍供客人閱讀，未知是否因此被查。他評估回港後有被捕風險，故短期內不會返港。

對於組織解散，陳稱香港目前情况已不適合再經營保育廣東話組織，「吃力不討好，我做件事又唔係搞政治，好明顯唔係反對政府、唔係政治組織，都畀人搞，好打擊保育廣東話人士信心」。

涉事小說文章為〈我們的時代〉，講述自幼移英的男主角於2050年後回港，與在港成長女主角的一場邂逅；旅程中發現港人不再說廣東話為主，並提及父母年輕時吸入過多國產催淚煙令身體變差。故事又提到，政府打壓宗教自由，掌控不同宗教場所，小說最後以「人與極權嘅抗爭，係記憶與遺忘嘅抗爭」作結。

上 / 下一篇新聞