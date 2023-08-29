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涉違契 駱駝漆大廈4店收警告信 工廈食肆憂一刀切執法 業界批「明朝法例罰清朝人」

【明報專訊】被視為「黃店」、位於觀塘駱駝漆大廈3座的「光榮米線」被指違反地契並已停業，外界質疑當局選擇性執法。發展局長甯漢豪昨回應稱「違契就是違契」，該廈其他單位亦陸續收到地政總署執管通知。地政總署昨晚稱九龍東地政處因應投訴，上月巡查該廈懷疑違反契約單位，向4個單位的業主發警告信，要求指定時限內糾正違契事宜。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，是次「嚴正執法」令工廈食肆憂慮當局打算「一刀切」執法，形容以舊法例規管工廠食堂猶如「以明朝法例懲罰清朝的人」，建議當局成立跨部門小組研究修例或另立新例。

消息：收投訴才行動 未擬全港執法

食環昨巡駱駝漆控9無牌食肆

消息稱，地政總署沒計劃針對全港工廈食肆執法，只會在接獲投訴時「被動」執法，按緩急次序處理，重申事件非針對某一食肆，同一大廈亦有其他違規食肆收警告信，部門只是按一貫程序跟進。

食環署回覆，光榮米線未領有該署簽發的有效食物業牌照，署方去年至今接獲14宗相關投訴，向涉無牌經營的食肆負責人提出6宗檢控。另外，署方昨再派員巡查駱駝漆大廈，發現有人無牌經營食肆，並提出9宗檢控。

「光榮飲食」昨在facebook稱局方不應只針對食肆，零售商戶及寫字樓按地契均不能在工廈經營，期望當局「矢志努力不懈」，提供盡善盡美的土地行政服務。

光榮：零售寫字樓亦違契 盼當局努力

本報昨午到訪駱駝漆大廈3座，有不願具名的食店員工稱昨有食環職員巡視並口頭警告，憂光榮米線結業會影響其他店舖人流。潮州粉麵店主陳女士稱該店有領工廠食堂牌照，食環人員昨巡視後便離開，她憂日後巡視尺度將收緊，續牌更難。市民余小姐稱在附近工作時會到駱駝漆大廈用膳，時常光顧光榮米線，對該店結業感可惜及突然，質疑當局「擺明玩針對」，執法標準應更明確。附近工廈食肆店主蔡先生稱昨無人巡查，強調已領牌故不擔心，又認為政府規管並不合適，「這麼多年來法例無修改，活化亦非活化」，未有配合商戶需求。

被問光榮米線違規情况，甯漢豪稱有關地契只容許工業和倉庫用途，若用作包括食肆在內其他用途屬違契，有關工廈其他單位亦陸續收到執管通知，相信地政總署是依法辦事。

地政總署昨晚發稿稱，過去3年證實違契及於年內發出警告信個案由261至519宗不等，今年上半年有220宗，當中4宗涉駱駝漆大廈（見表）。署方稱由於私人地契數量龐大，牽涉範圍和用途甚廣，現時是按「風險為本」原則執管，當分區地政處接獲投訴後會跟進，因應投訴數量等訂優次，先處理涉及較嚴重並危害公眾安全的個案。

林瑞華稱，大部分工廈失去工廠元素，現行工廠食堂條例不切合社會轉變，估計目前全港有過千間工廈食肆，而觀塘、長沙灣及荔枝角有很多商廈，惟缺乏食肆，當局需正視商業區飲食需求，建議當局成立跨部門小組研究修例或另立新例，配合消防及衛生等配套，讓工廈食肆不再「偷偷摸摸」，同時提升食肆質素，對食客亦較有保障。

黃家和：違規經營 當局需執法

餐飲聯業協會會長黃家和認為，如工廈食肆違規經營，當局需按例執法。被問執法會否影響業界經營，他說視乎政府取態，如何在平衡公眾飲食需要、消防安全及環境衛生等方面調整。他說工廈租金較低，故不少食肆選擇在工廈經營，惟不少工廈不符經營食肆要求，改建涉大量金錢和時間，業主未必願承擔成本。

立法會議員江玉歡表示，業主違反地契固然不對，但政府非首天知道工廈有違規用途，應向公眾解釋為何此時對涉事大廈執法。她說現時市况低迷，政府如希望振興經濟，應與飲食和零售業商討折衷方案。

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相關字詞﹕食環署 地政總署 光榮米線

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