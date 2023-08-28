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李家超：擬辦系列活動振夜市 中秋國慶直到跨年

【明報專訊】政府正計劃刺激夜間市道，特首李家超昨出席《施政報告》地區諮詢會後表示，將爭取在中秋節（9月29日）前後推出一系列活動，連同十一國慶假期，刺激市道，一直跨越新年，強調活動並非一次性質。諮詢會上多名出席者冀政府挽留本地人才，李家超重申勞工政策以本地人才優先，將加強培訓本地勞工，不會長期輸入外勞。

李家超將於10月發表《施政報告》，昨率領10多名司局長到沙田官立中學出席第二場地區諮詢會。他會後表示，正副財政司長已就振興晚上市道展開工作，他認為需要凝聚業界，吸納不同意見，以期帶來經濟效益；而政府推出的活動不止一次，會不斷檢視、注入新元素，期望活動由中秋節開始，連同國慶假期，一直跨越新年。

市民憂外勞搶飯碗 李家超：本地優先

諮詢會有約30名市民發言，本港經濟復蘇、人才流失、生育率低繼續成為焦點。多名獲邀參加者促請政府挽留本地人才，有工程師指近年業界流失率高，惟北部都會區、交椅洲人工島、「三鐵三路」發展均需要本地工程師，盼當局採取措施；有從事航空業的人擔心輸入外勞會影響本地勞工，認為與其搶人才，應留住本地人才，冀政府協助改善薪酬待遇。李家超回應時重申會以本地人才及勞工為優先考慮。

李又表示，知道市民關注生育問題，聽到各界就託兒、教育、兒童醫療等方面的意見。政府連續兩周舉行地區諮詢會，共約240名獲邀市民及地區人士參與，特首稍後會落區與社區人士交流，聽取意見。

相關字詞﹕夜市 夜經濟 施政報告

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