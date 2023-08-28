歡送宴「應以此為鑑」 李家超：避太多高官赴同活動

劉兆佳：非用見人次數衡量工作

李家超昨出席《施政報告》地區諮詢會後主動回應歡送宴風波，認為活動本意良好，惟引起負面觀感，應以此為鑑，相信各方已汲取教訓，重申可透過簡單方式表達謝意。他說，關注不時有多名司局長出席同一活動，政府內部日後將協調分工，避免有關情况。本報翻查過去一年建制派政黨及社團舉行的多項大型活動，均有多名司局長出席，部分活動更有逾10名高官同場（見表）。

政府消息人士補充，新安排並不是硬性規限官員出席所有活動，大型活動如七一回歸、動員活動等，仍需要盡量多官員參加；同時，已經安排及約好官員出席的活動，官員會繼續出席。

葉劉：赴太多活動影響工作時間

葉劉淑儀說，新冠疫情後社團活動明顯增加，認為應由相關政策範疇的官員代表出席，如由民青局長參與社團活動、財金官員出席工商界活動、勞福局長參加工會活動。她憶述任保安局長時，政府內部就出席活動已有協調分工，舉例她只會出席紀律部隊活動。葉太指出，官員出席活動動輒花一至兩個小時，「（司局長）幾多錢人工？幾多錢一個鐘？」她強調參與太多活動會影響工作時間，需取得平衡。對於月初舉行的新民黨黨慶逾10名司局長出席，葉太說當日儀式簡單、時間短，日後出於禮貌仍會邀請所有司局長出席。

香港島各界聯合會常務副理事長朱立威稱，疫後出席活動的高官人數增加，主要因為疫情期間接觸機會較少，不少官員已換上新崗位。他說，港島聯一向只邀請相關官員如民青局長及勞福局長出席活動，認為政府內部日後會加強協調是好事。

劉兆佳認為，部分宴會及慶典是「畀面」性質，實際作用不大，而司局長時間有限，每每應邀出席將應接不暇，更會引起市民質疑其工作時間是否用得其所。