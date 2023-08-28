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港交所商撤每手買賣股數等 業界料短期難實行

【明報專訊】財政司長陳茂波將於本周公布推動港股流通量專責小組的細節，除了萬眾期望的調減印花稅措施外，相信亦會涉及多項檢討現行股票交易機制的建議。據了解，港交所（0388）高層近日與證券業及上市公司代表等不同持份者商討，就取消每手買賣股數、收窄買賣差價，以至惡劣天氣下維持交易等議題作討論試水溫，惟大多措施有爭議，或涉及系統改動等技術安排，未必能於短期內落實。

因涉交易系統重大調整

立法會金融服務界議員李惟宏早前倡議取消每手買賣股數，改為每股買賣，以降低入場門檻讓散戶更易參與，惟他日前會見傳媒時，指應視為中長期措施再作研究。目前，本港上市公司股份均須設定每手股數作買賣單位，不過公司可自行決定拆細股份或每手股數。現時80隻藍籌股中，只有新能源股生產商比亞迪（1211）每手入場費超過10萬元（見表）。

有熟悉交易運作的市場人士指出，取消每手買賣單位涉及交易系統調整，即使市場有共識，亦未必能在短期內實行。現時股票交易系統設計為每個買賣盤最多3000手，每個價位最多4萬個買賣盤輪候。若取消股份以「每手」作買賣單位，相關的系統設定便須重大調整。

研惡劣天氣維持交易 業界強烈反對

至於在8號風球及「黑雨」等惡劣天氣下維持交易，則遇上證券業人士強烈反對，尤其代表前線職員的證券及期貨專業總會更已多次公開反對；李惟宏亦認為，只有在銀行等不同持份者配合的情况下才可實施，並建議先維持期貨市場交易更實際。

香港上市公司商會總幹事黃明偉則認為，面對大國政治角力下，歐美投資者未必再積極參與買賣港股，因此吸引新資金過來的需要便愈來愈大。港府既已帶團出訪中東，他認為宜深化關係及跟進，令中東投資者更了解香港市場。

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