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研增港股流動 財政司長設專組 A股印花稅今起減半 議員倡港亦減免

【明報專訊】港股市况低迷，特首李家超昨日出席第二場《施政報告》地區諮詢會後見傳媒，提到增加股票市場流動性的重要，故決定由財政司長成立專責小組研究，本周宣布小組細節，但未有直接回應會否減股票印花稅。與此同時內地昨公布，今日起內地股票印花稅由0.1%減半至0.05%，是2008年以來首次（詳見B1）。立法會金融服務界議員李惟宏對政府成立小組做法持正面態度，建議政府考慮以6個月為限，免除徵收股票印花稅，及後減印花稅率，以激活港股市場。

李家超：小組細節本周公布

股票印花稅作為主要交易成本，港府在2021年8月將稅率由買賣雙邊各付0.1%上調至0.13%，即每宗交易共繳稅0.26%，本已較A股只收賣方單邊0.1%高出1.6倍。有傳媒昨向李家超提問，其一研究方向是否減股票印花稅，李家超說，相信工作小組會研究不同可能，另相信增加股票市場流動性有短期措施，亦可能有長期措施。

本報向當局跟進查詢各部門分工及落實時間表，獲政府發言人回覆表示，相關專責小組會全面檢視影響市場流動的因素，並向特首提供建議，專責小組組成等詳情稍後公布。翻查資料，新民黨主席葉劉淑儀上月初書面提問政府，會否考慮將股票印花稅減至0.1%甚至0%，財庫局當時回覆稱，據1998至2001年3次下調股票印花稅經驗，「未必能夠刺激市場交易額」，若按上個財政年度計、並以上述兩個幅度調低，會令政府於該年度少收123億或531億元收入。

財庫局曾稱減稅「未必刺激交易」

葉劉：內地降 港亦應考慮

葉劉淑儀昨回應本報查詢，指內地也考慮降低股票印花稅，本港亦應考慮調整。李惟宏就向本報表示，今年明顯可見首次公開募股（IPO）市場上市公司數目、集資及交易額等，整體都有下跌，認為本港在面對複雜地緣政治、高息環境及經過3年新冠疫情，需要短期措施激活經濟及市場。他建議政府可考慮免收股票印花稅為期6個月，給予市場信心及激活市場，長期則釐定較現時低的稅率，助維持競爭力。

港股稅高內地逾4倍 分析：北水或減

回顧特區政府兩年前加稅後，遇上美國聯儲局加息縮表（縮減資產負債表，即縮減資金供應），以及近日內地經濟放緩，均令港股日均成交持續縮減，日均由減稅前一個月的1800多億元，減至今年7月僅約1000億元（見圖）。

國家財政部和稅務總局昨發公告，將內地股票印花稅減至單邊0.05%，令港股稅率即時較其高出4.2倍。在互聯互通機制下，北水內地資金已佔港股日均成交約一成半，成為港股主要買賣盤來源，有分析認為在陸港兩地印花稅交易成本重大差異下，或令北水買賣港股意欲大減。香港股票分析師協會主席鄧聲興預期，港府可能將目前買賣雙邊徵稅改為單邊收取0.13%，實際減稅一半。

李惟宏倡擴上市公司範圍

另外，當局上月表示，提升股票市場的交投和競爭力，已落實不同措施，包括正構思改革創業板（GEM）。李惟宏稱不少《上市規則》在市道較好時，可作篩選上市公司之用，惟現時市場轉淡之際，他認為應擴闊相關公司上市的範圍，例如是經營工廠的企業如有合適盈利，亦可考慮容許上市。

葉劉淑儀則指現時中小企在香港上市成本高、時間長，最終上市的中小企很少，形容創業板市場「死了」，盼當局活化創業板，或考慮推出新板塊鼓勵中小企上市，增加股市資金流動。

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