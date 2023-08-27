稱疫後報復式飲宴 麥美娟：梁振英「浪費」批評具參考

九龍社團聯會副理事長何漢文為黃大仙歡送宴的籌委會召集人，他向本報稱尊重梁振英的說法，認為可以考慮，至於會否檢討日後宴會形式，他說會視乎宴會性質再個別考慮，若是「敬老宴」類型則會繼續。

社團稱飲宴如疫前 料日後警惕

香港島各界聯合會常務副理事長朱立威不認為疫後有「報復式」宴會，稱數目與疫前相若，但稱「愛國者治港」下外界對從政者要求更高，包括個人政治敏感度，如辦宴時更要留意會否給外界負面觀感，但毋須一刀切不辦宴會，相信今次事件及梁評論後從政者會警惕。

按區議會新制，由民政專員擔任的區議會主席權力擴大，包括要求區議員就指定議題收集居民意見、委任非區議會人士成為區議會轄下委員會的增選委員等；而民政專員一向可向政府推薦「三會」（滅罪、防火、分區）成員，當中主要是當區地區人士。對於外界質疑若民政專員接受款待或有利益衝突之嫌，朱立威相信，區議會制度是「制度治」而非「人治」，「如由民政專員按其心意作委任，又會否經得起大眾監視？」

麥美娟昨日再被問及事件，她稱梁振英不時評論社會事務，「都有參考價值」，重申歡送活動毋須「大陣仗」及破費。她說公務員出席活動、收取紀念品都會按公務員守則申報，有機制確保未來加入區議會的成員為熱心服務社區、愛國愛港者。全國人大前常委譚耀宗回覆傳媒查詢稱，作為官員應盡量避免由市民出資「請飲」，又認為無需要「豪華、鋪張」。