稱疫後報復式飲宴 麥美娟：梁振英「浪費」批評具參考

【明報專訊】黃大仙民政專員黃智華獲地區團體設宴歡送惹爭議，全國政協副主席兼前特首梁振英亦批評建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，民青局長麥美娟昨稱尊重梁的評論，認為有參考價值，又說新冠疫情後較多飲宴活動，與大家在疫後「報復式」外遊一樣，但強調物色合適人選參與地區工作時，民青局、民政總署及民政專員會以團隊形式處理。
九龍社團聯會副理事長何漢文為黃大仙歡送宴的籌委會召集人，他向本報稱尊重梁振英的說法，認為可以考慮，至於會否檢討日後宴會形式，他說會視乎宴會性質再個別考慮，若是「敬老宴」類型則會繼續。
社團稱飲宴如疫前 料日後警惕
香港島各界聯合會常務副理事長朱立威不認為疫後有「報復式」宴會，稱數目與疫前相若，但稱「愛國者治港」下外界對從政者要求更高，包括個人政治敏感度，如辦宴時更要留意會否給外界負面觀感，但毋須一刀切不辦宴會，相信今次事件及梁評論後從政者會警惕。
按區議會新制，由民政專員擔任的區議會主席權力擴大，包括要求區議員就指定議題收集居民意見、委任非區議會人士成為區議會轄下委員會的增選委員等；而民政專員一向可向政府推薦「三會」（滅罪、防火、分區）成員，當中主要是當區地區人士。對於外界質疑若民政專員接受款待或有利益衝突之嫌，朱立威相信，區議會制度是「制度治」而非「人治」，「如由民政專員按其心意作委任，又會否經得起大眾監視？」
麥美娟昨日再被問及事件，她稱梁振英不時評論社會事務，「都有參考價值」，重申歡送活動毋須「大陣仗」及破費。她說公務員出席活動、收取紀念品都會按公務員守則申報，有機制確保未來加入區議會的成員為熱心服務社區、愛國愛港者。全國人大前常委譚耀宗回覆傳媒查詢稱，作為官員應盡量避免由市民出資「請飲」，又認為無需要「豪華、鋪張」。