福島魚未見氚 港：只說氚轉移視線 核學會：其他輻射物危害更大 倡日方加強檢驗

香港核學會主席陸炳林稱，氚以外的輻射物危害更大，有技術可檢測但成本高，東電職員則稱劑量低故不檢測。據悉港府與日本商討時，對方沒詳細解釋如何檢測其他輻射物，只反覆重申經處理後會符合標準。陸炳林促日方檢驗及公開更多其他輻射污染物的監測數據。

謝展寰：日應容國際監察 港有興趣

日本排放核污水，本港禁止當地10個都縣水產品進口。謝展寰昨在港台《星期六問責》稱，擔心的並非核污水能否符合標準，而是日方如何保證30年排放對環境及食物安全的影響。他形容日方排核水猶如有鄰居將用完的石油氣罐擺放在自家後門，聲稱最方便、成本最低，做法符合國際安全標準，要求鄰居別擔心；當鄰居興建圍牆保障火災時不受影響，反被罵做法不正確，擋住陽光。他提到早前核電廠有輸送核污水的水管泄漏，福島今年亦捕獲一條輻射含量（指銫）超標約180倍的魚；港府是否調整禁令，視乎日本進口食品輻射量及日方監測數據，而「氚」只是一鱗半爪，認為日方要容許國際參與監察，而本港亦有興趣參與了解相關情况。

東電職員曾稱劑量低不驗

陸炳林稱，正常運作的核電站，核分裂產生的中子會污染用作冷卻核反應堆的水，惟水是處於燃料棒外，核並無直接污染排水；而2011年核事故後，用作冷卻的水是直接接觸損壞的核反應堆芯，多達69種輻射物質（部分見表）殘留水中，故兩者不能相提並論。

他透露，今年3月香港核學會曾參觀福島第一核電站，當時他曾問為何不定期檢測核污水全部輻射物以策安全。他引述東電職員解釋，由於氚以外輻射物質「劑量很少」。陸稱，氚以外的輻射物質劑量少，需使用成本較高昂的伽瑪輻射偵測器等；惟排放核污水計劃並無先例，正如「家中濾水器難以百分百確保過濾清潔」，建議日方加強檢測其他輻射物含量。

梁美儀：難保輻射物30年累積影響

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀亦稱，正常運作核電站的核污水主要源自維修及清潔，每年僅排放一至兩次，惟日本核污水是在事故後產生，內含69種輻射物，加上排放長達30年，難保證輻射物累積大海的影響，認為兩者無法混為一談，屬「蚊髀同牛髀」。他期望日方加強檢驗其他輻射物及公開更多相關監測數據。

食安中心今年6月起提升日本進口食品檢測範圍，中心在官網透露，現時採用「食品法典委員會」中有關意外核污染後食物內放射性核素含量的指引為標準，檢測食品輻射水平，有關放射性核素包括碘-131、銫-134及銫-137等。

日本政府及東電的資料顯示，「處理水」排放前，東電會聯同第三方機構檢測氚以外共68種輻射物含量，確認每種氚以外的輻射物含量低於日方自訂管制標準的1%才會稀釋再排放。國際原子能機構（IAEA）上月初公布的福島排水安全評估報告指出，銫、鈈、鍶等68種氚以外輻射物中，29種是IAEA審視後須強制檢測，另39種由東電主動提出加入檢測名單。報告指出，今夏起IAEA駐核電站人員將監督檢測樣本蒐集，以及送至IAEA旗下機構和第三方實驗室的過程。

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