抹壁畫事件 局方謂「善意提醒」易聯想黑暴 店主：民政稱最好塗去免犯法 麥美娟：可不處理

麥：業主、佔用人同意並委託移除

麥美娟昨出席活動後表示，民政處經常收到中西區市民反映，區內有特別多牽涉鼓吹港獨或黑暴的塗鴉，會主動清理公眾地方塗鴉；若位處私人地方，則提醒業主和地方佔用人，讓他們決定是否移除或處理。她稱，涉事塗鴉是由其業主和地方佔用人同意並委託民政處移除。她強調，民政處非執法部門，但有責任收集地區市民意見和反應。

被問到會否擔心事件扼殺創作自由，麥美娟稱民政處鼓勵地區多元化發展，「事件根本與扼殺創作自由無關係」，因業主和佔用人可決定處理塗鴉與否，不用將事件提高至該層次。

店主：問犯何例不果 簽紙免影響客

店主何先生昨憶述，早前獲大廈業主立案法團通知外牆塗鴉有可能違反《港區國安法》，要求盡快塗去。但他認為並非由政府部門通知，且塗鴉已存在多年，故沒理會。民政處一個多星期後派人稱兩幅畫有可能違反國安法，並說最好塗去塗鴉，以避免犯法。

何先生說，有問過犯法原因和干犯國安法哪條條例，卻沒得到民政署人員解答。何其後與店員商量後，為免影響店舖及客人，決定簽署同意書讓民政處移除塗鴉。他感到可惜及無奈，認為未能保護代表店舖和該區的藝術品。

何先生又說，兩幅畫已存在分別至少15年及7至8年，在他接手店舖前已存在。前店主告訴他，塗鴉是住在該區多年的外國藝術家，看見店舖有很多工人光顧覺得特別而創作，形容十分有價值，亦能代表該店。他強調畫作完全無關政治，「每個人觀感都唔同嘅，好老實講，欲加之罪何患無辭，我係睇藝術咋嘛，唔係講政治」。他又擔心，事件或反映本港藝術表達空間愈趨收窄。

原畫作被塗去後，原作者近日於同一地方畫上新作，為一名穿圍裙女子拿着食物。何先生說驚喜及感激，「證明佢（畫家）對呢個地方都幾有感情」。