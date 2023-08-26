獲500人餞別 黃大仙DO致歉 葉劉：新制擴權更應避嫌 民署稱規模與昔相若

麥美娟：盼日後勿破費 一封信已夠

區議會新制下，民政事務專員來年將擔任區議會主席，實權大增，掌握撥款權及可指派區議員執行工作。新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀提醒，新制下民政專員被指是「小特首」，更應避嫌，「權力愈大，更要提醒自己不要給人要巴結自己的觀感」，相信今次官員或經驗不足。

民主黨主席羅健熙稱，新制下地區團體需民政專員推薦加入區議會轄下「三會」，自然更傾向籠絡「畀面」專員，憂慮「拍馬屁文化」在各區均愈演愈烈，「上有上拍，下有下拍」。前特首梁振英批評事件令社會嘩然，質疑冰山一角，「近年，建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，必須剎止」。

梁振英促禁浮誇 陳鑑林：又唔係大酒店

有份出席晚宴及上台致辭的民建聯前議員陳鑑林則反駁，各區專員離任或到任均有設宴，「唔知有咩大不了，又唔係大酒店、高級會所，唔需要咁驚奇」。

黃智華2009年加入政務職系，2020年起擔任民政事務專員。去年中共二十大後，率先舉辦地區宣講活動，數量也是各區前列。他今次獲公務員事務局保送北京大學修讀高級公務員公共管理碩士課程一年，在20名學員中擔任班長。根據晚宴照片，中聯辦九龍工作部處長黃想平、立法會議員鄧家彪及楊永杰，以及多名身兼社團職位的商界人士出席，當區大部分「三會」成員均有出席。鄧家彪及楊永杰昨無回覆查詢。

晚宴籌委稱區內傳統 認未顧觀感

聯歡晚宴籌委會召集人、民建聯前區議員何漢文向本報表示，舉辦較隆重晚宴歡送離任專員是黃大仙區傳統，往年更曾筵開50席甚至100席。他說，今次原定舉辦10多圍，但多個地區組織得悉黃離任都想參與，最終由各團體合資舉辦。他說，每圍花費約4000多元，強調屬自發。何說，留意到公眾關注聯歡會人數規模，承認未有細心考慮觀感，日後會檢討其他表達方法。

民政事務總署回應說，晚宴由九龍社團聯會有關的地區委員會統籌，並由主辦方決定邀請賓客，約500人參與。

北區專員上月同一場地餞別 數十席

據了解，北區民政專員莊永桓上月在同一場地獲設宴歡送，有獲邀者向本報表示，現場約有數十席，包括「三會」成員、地區人士及鄉紳，莊則在台上分享其工作點滴，亦有出席者向他送上紀念品。根據政府電話簿顯示，莊永桓已調任勞工及福利局副秘書長。

葉劉淑儀表示，人緣好、工作做得好的地區民政主任獲地區人士歡送屬平常事，她自己當年離任民政主任時亦曾獲贈牌匾，但「（規模）會否太誇張是另一回事」。實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他了解並非所有民政專員離任都有歡送會，而日後的民政專員舉足輕重，官員應有政治觸覺，需考慮社會觀感，「權力愈大，愈要敏感」。

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