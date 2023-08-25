市民自備輻射儀驗刺身 專家：水產含量低未必有效

市民葉先生昨自備輻射探測儀到銅鑼灣DON DON DONKI測量刺身及急凍水產，確定輻射水平沒超標才把產品放進購物車。他說自福島核事故後已購入探測儀，多年來未試過在測量日本食品時發現有問題，儀器僅曾有對一包韓國紫菜發出警示聲響。他說日後仍會買日本水產，會以儀器探測結果為準，不會特別留意產地。

陸炳林認為自備探測儀量度輻射「唔太得」，稱核污水經海水稀釋，即使水產含有輻射亦只屬低劑量，自行測量容易受周邊環境影響，「如果一量到就係好大劑量」，故市民自備探測儀量水產未必有效。

記者日前發現銅鑼灣DON DON DONKI大部分魚生標稱每周由豐洲市市場空運到港，凍櫃昨如常供應刺身，產品包裝日期同為8月24日，但擺放了「大部分壽司價格下調」告示，部分豐洲市場急凍水產減價出售。被問相關豐洲市市場海產來貨日期、壽司減價是否與清貨或轉貨源有關，DON DON DONKI截稿前未有回應。

餐飲界稱貨源未受影響

銅鑼灣崇光百貨超市魚生雪櫃日前有貼上食安資訊稱，日本排放的不是「核廢水」，而是「ALPS處理水」，告示昨已移除。本報向崇光查詢原因，未獲回覆。

另外，日本餐廳市川日本料理負責人黃小姐稱貨源不受影響，水產並非來自受影響10個都縣，僅部分來自北海道，但憂慮排放核污水會影響市民對日本料理的信心，影響生意。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強說，10個都縣出產時令的蠔或魚，佔貨源約一成，因此禁令對餐廳日常運作影響不太。他說購入的日本水產附有輻射檢測證明書，但自己和客人都不理解，建議政府進行推廣和訂立優質安全標籤，讓食客辨識餐廳產品是否來自安全的供應商。