遊日手信不受限 謝展寰：少見市民外遊帶拖羅回港

香港核學會主席陸炳林表示，核污水稀釋後排放，流入大海後漂至本港的劑量會再變低，故未能即時檢測到，料或需數月後才檢測到本港水域有微量輻射。

謝展寰日前提到，遊日市民帶小量手信返港不會受法例管制。他接受now新聞台《大鳴大放》訪問表示，海鮮等水產攜帶回港不易，「很少見到市民外遊日本後帶拖羅回港」。謝稱，假如日後發現情况普遍，可考慮需否修例限制，惟現時「在無造成什麼問題下，未必特別需修例」。

各部門檢測水產未發現超標

翻查漁護署網頁，昨凌晨零時至中午12時，經本地魚類養殖區或魚類統營處在批發市場採集的50個樣本均合格。食安中心公布昨凌晨零時至中午12時，已檢測6個食品樣本總數，包括「水產及其製品、海藻及海鹽」及「野味、肉類、禽肉及禽蛋」各2項，輻射水平全部及格。

天文台回覆本報稱，過往及最新輻射監測結果均無異常。翻查網頁，截至上周一（14日），就本港水域海水樣本輻射監測，上、中、下層水域無驗出人工伽馬放射性核素。針對輻射物「氚」，本港水域上層樣本並無驗出，中層及下層分別驗出每公升0.2貝可及每公升1.5貝可，均屬過去多年測量結果範圍內。

海關回覆稱，昨未截獲違反《食物安全命令》案件，會加強查驗及監控旅客、貨物和郵包，防止禁令涵蓋食物輸入，如在清關過程發現相關食物，會將案件轉交食環署人員跟進。

至於市民如數月後需到海灘或進行水上活動，需否留意特定檢測數據，陸炳林認為毋須擔心，「當它不存在就可」，排放後數年內不用過分理會，惟「30年後就很難判斷」，指日本未處理核電站損壞堆芯，未來30年每月有約一個泳池的核廢水排出，擔憂相關情况。