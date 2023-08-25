內地佔出口兩成 日水產商稱即無新訂單

東電：適切賠償受損業界

據日本農林水產省統計，去年日本水產出口總額為3873億日圓（約209億港元）。日本經濟學家兼評論家門倉貴史昨稱，中國內地全面禁止進口日本水產引致的損失將重挫日本水產業，呼籲北京就措施提出明確科學理據。

上月華增篩檢已挫生意 研新市場

北海道電視台昨報道，當地水產商在中國內地公布全日本進口禁令後，即時再無接獲內地的新訂單。報道引述札幌出口帶子等水產的批發商「進風」負責人山田表示，已馬上把無法出口的帶子送進加工場冷凍儲存，慨嘆：「現狀是原本賣得出的東西變得賣不出去，陷入所有前路都被堵塞的狀况。」他說將不得不加工貨品至消費者能容易使用的狀態，以努力提高銷售額，並考慮開拓越南等過往未踏足過的國外新市場。

青森放送昨報道，青森縣平內町的「Haketa水產」約25%加工貨品用作外銷，這些外銷貨約七成「運往中國」，自上月初中方全面加強篩檢日本水產後已見滯銷。同區另一水產商「Arakou水產」亦已把原出口至中國的加工帶子製品送回冷藏設施，公司專務荒川由美子說：「10月起是海參捕撈期，該貨品主要用作出口，運往中國的比例也高。今後也不知會變得怎樣。」

學者：佔對華總出口0.5% 影響微

東京大學社會科學研究所比較現代社會部門教授丸川知雄本月較早前接受本報訪問稱，以2022年計，各類水產僅佔日本對中國內地和香港總出口的約0.5%和1%，故即使內地和香港禁止日本全部魚類進口，對日本經濟直接影響亦非常小，「在這情况下，日本漁業界可以和將會轉移對華出口到其他市場，包括本土市場」。

（綜合報道）