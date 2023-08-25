建制促跟內地 環境局：各依法應對

李兆波：轉口業只能守株待兔

至於會否擔心港澳地區跟隨內地收緊禁令，日本駐港總領事館無正面回覆本報查詢，但重申對港府禁令極度遺憾，又稱日本政府至今多次向港府提供有關日本食品安全的資料，呼籲港府以科學為據，盡早取消日本食品進口限制。

環境及生態局回覆本報稱，內地海關總署和特區政府出發點完全一致，都是保障食物安全和市民健康；兩地都有各自制度和管理辦法，均按各自制度和法律法規設計應對措施；局方會繼續監察排放核污水情况和相關數據，如有需要將採取任何措施進一步保障食安。

陳凱欣：檢測費何不改撥業界

選委界議員陳凱欣稱，理解港府須平衡食物安全和對社會影響而採取較仁慈手段，惟建議港府與內地聯手，作為兩大進口市場，全面禁止日本水產品入口，令日方「肉赤」。對於坊間有稱核污水已排放，收緊禁令作用不大，她稱排放計劃長達30年，有必要採更嚴厲手段。她說，港府年均投放逾千萬元檢測，水域受影響範圍擴大或需投放更多資源，反問為何不「落閘」，將相關資源協助受影響業界。

民建聯食物安全及環境衛生事務發言人何俊賢促請港府與內地保持相對一致的食品進口要求，按國家做法及實際情况調整禁令，以免讓本港成為國家食安風險點。