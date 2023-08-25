內地全禁日本水產 港暫未跟 港府：已按現機制採所需措施 岸田促撤禁「尊重科學」

資料顯示，中國內地和香港去年分別是日本水產首兩大出口目的地，共佔整體相關出口額逾四成。本港經濟學者李兆波認為，內地全禁日本水產將影響本港相關出口貿易，若港府也進一步收緊禁令，擔心將「過火」打擊本港經濟（見另稿）。

日方昨開始排水後，中國海關總署昨午近2時發公告稱，「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全」，依照內地和世界貿易組織相關規定，自昨日起「全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）」。

華多部門斥日自私 「無視國際公共利益」

中國外交部發言人於日本排水開始後約12分鐘即發表談話，形容「強行啟動向海洋排放福島核污染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉」，指其「將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代」。發言人稱，12年前福島核災已造成嚴重災難，籲「日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害」。中國駐日大使吳江浩入夜後發聲明稱已向日本政府提出嚴正抗議。

中國生態環境部國家核安全局敦促日方「切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，接受嚴格國際監督」，生態環境部將持續加強監測，「及時跟蹤研判福島核污染水排海對我（國）海洋輻射環境可能的影響」。商務部稱排放核污水將進一步加劇日本食品和農水產品安全風險，政府將採取一切必要措施維護食品安全和公眾健康。農業農村部相關負責人稱，將嚴格按照國家標準加大海洋水產品核污染風險監測力度，確保水產質量安全。

韓稱不得不接受 維持8縣水產管制

日本首相岸田文雄昨傍晚稱，已循外交途徑要求中方立即撤回禁制措施，強烈呼籲中國政府尊重「科學根據和專家討論結果」。

韓國海洋水產部長官趙承煥昨表示，「不得不接受」日方指排海是「在所難免的決定」，總理韓悳洙則發表全民講話，引述全球專家認為不必過分憂慮海產食品安全，惟當局會堅定維持對福島等8縣日本水產的進口管制。

東電監測指氚含量標準1/7以下

核電站營運商東京電力公司（東電）對排放前的經海水稀釋處理水分析結果顯示，每公升氚含量為43至63貝可。該公司實時監測數據顯示，至本港昨晚7時累積排放了108立方米「處理水」，所排放的每公升經稀釋ALPS處理水氚含量為206貝可，是日本政府和東電就排核水所設排放標準（每公升1500貝可）的七分之一以下。該標準比官方在一般情况下的安全標準（每公升6萬貝可）嚴格。

日明公布魚類輻射量 IAEA派員駐留

東電社長小早川智明於排放開始後約兩小時見記者，稱排水和福島第一核電站報廢需要非常長時間，其間公司「將回應當地各方的信賴」，並說今天傍晚會公布氚在核電站海岸擴散的數據。日媒稱當局明天會公布周邊海域魚類輻射物含量。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西昨稱，已派員駐留福島現場，確保排水活動符合組織安全基準。

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