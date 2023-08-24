被指涉違國安法 食店逾10年「黃帽工人」塗鴉抹去 未回應為何違法 民處：街坊反映區內塗鴉「令人聯想黑暴」

反修例前已有 不應過分演繹

狄志遠：是否買安全帽不能有黃色？

本報記者翻查Google街景圖片，發現塗鴉至少早於2011年已出現。新思維主席、立法會議員狄志遠認為，如塗鴉10多年前已存在，當時未發生反修例運動等社會事件，當局不應過分演繹法例，「過分聯想會引起寒蟬效應，是否未來買安全帽都不可以有黃色？」他認為當局應交代有關作品涉違反什麼條文及具體理由，「並非交代單一個案，而是準則問題」。

塗鴉位處堅道「輝煌快餐店」面向樓梯街一幅外牆，該店日前在facebook圖文並茂稱政府派員指牆上圖案會涉違國安法，該店指牆上藝術10多年前已存在，雖已多番向對方表示藝術品不涉任何政治成分，「奈何本小店冇力與強權抗衡，只能夠忍住憤怒同悲痛，眼白白睇住藝術品嘅消失」，惟帖文文字昨晨已刪除。

店方fb強調無政治成分

民處：6月聯絡提醒

記者昨早到該店，塗鴉已消失，店主拒受訪。該店負責人黃小姐日前接受網媒「獨立媒體」訪問稱，本月初收到民政處電話告知該塗鴉涉違國安法，惟對方無提及涉觸犯國安法具體條文和原因，政府數日後派員塗去畫作並要求簽同意文件。黃猜測塗鴉公仔戴黃色安全帽，「意識形態有啲似之前嗰陣時運動嗰啲人咁」，故被指違法。

中西區民政處回覆本報稱，6月發現堅道147至151號大廈外牆及輝煌快餐店鐵門有塗鴉，遂聯絡大廈業主立案法團及快餐店負責人提醒，餐廳及法團負責人分別於7月13日和19日以書面形式同意委託民政處清除塗鴉，該處本月6日安排承辦商協助清除。該處又強調就私人物業範圍的塗鴉，清除與否由業權擁有人、業主立案法團或店舖租戶自行決定。

至於曾否告知快餐店涉事塗鴉涉違國安法、為何構成違反國安法、違反哪條條文等，該處未有回應。行會成員、資深大律師湯家驊指出，國安法無條文針對藝術品，如作品的展示觸犯國安法，作者或涉及國安法下煽動罪，及《刑事罪行條例》中相關煽動罪行，相關罪行須證明作者有犯罪意圖、作品有煽動犯罪含意方可入罪。