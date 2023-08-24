房協開先例 與市局或成首置主要供應

林鄭曾稱不動用公營屋土地

上屆政府在2017年《施政報告》提出港人首置上車盤計劃，時任特首林鄭月娥表明不會動用公營房屋土地，主要靠私人發展商提供用地，因此房委會及房協均非承建機構，惟首個首置項目土地從賣地表中選取安達臣道地皮，並由長實投得承建，其他首置盤的單位供應則由市建局提供。今次油柑頭地皮本應是第二個由發展商興建的港人首置上車盤，最終卻要由房協接手。

據了解，政府不再為地皮重新招標，便立即提出由房協捱義氣接過「燙手山芋」，一方面想爭取時間，避免首置盤單位供應受影響；另一方面其實反映借助私人市場力量拓建首置盤，在現時樓市下行下未必適合，不排除未來首置盤供應主要來自市建局及房協。

港人首置上車盤計劃剛推出時，不少人都與1990年代的夾心階層住屋計劃比較，因兩者均同樣照顧經濟能力未能負擔私樓、但又不符購買居屋資格者的置業需要，恰巧今次又是政府委託房協參與興建。翻查資料，首個夾屋項目青衣宏福花園於1995年建成，其餘12個項目亦先後完工，共逾1.2萬伙；惟回歸後樓市持續下滑，夾屋被視為與私樓重疊，1998年10月時任特首董建華宣布停建夾屋，至2000年後3個夾屋屋苑包括堅尼地城加惠臺、馬鞍山曉峰灣畔及將軍澳怡心園需改為私樓出售。近日私樓價下跌，首置盤被指與私樓重疊，未知會否重蹈夾屋「被消失」覆轍？

明報記者