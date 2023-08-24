梁志堅：未平整「如森林」減入標意欲

梁續稱，過往政府推出類似位處斜坡的土地拍賣前，事前都做地盤平整工程，但「今次沒有先平整土地就推出，可能是時間太趕吧」。對房屋局將邀請房協承接項目，並建首置單位，梁回應指發展商對此未有特別意見；而房協有本身的團隊，料可處理項目發展。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，政府邀請房協承接項目，反映政府反應迅速，房協擁有夾心階層住屋計劃的發展經驗，當中部分項目設有會所，媲美私人發展商的項目，相信房協的經驗、人手和財政狀况可承擔。

測量界倡類似地皮交公營機構

美聯測量師行董事林子彬表示，招標結果反映賣地條款的複雜性，及近期低沉的市場氣氛，資助房屋有一定銷售限制，發展商出價須考慮回報及風險因素，未必願意在淡市時冒險購入相關地皮建屋，故建議政府如再有類似地皮，可直接交予公營機構負責以簡化流程，降低流標風險。

中原測量師行執行董事張競達稱對流標不感意外，因地皮位置偏僻，規模大而交通配套不足，先天條件較遜色，預計單位建成後亦難以高價發售，風險較高，發展商出價保守不足為奇。