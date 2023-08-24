梁志堅：未平整「如森林」減入標意欲

【明報專訊】油柑頭首置盤地招標遇滑鐵盧，身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅昨回應查詢稱，項目僅收到一份標書，相信是出價未達港府心目中價錢，故不接納。他並稱「地皮屬斜坡，雖然自己沒有親自往考察，但從照片看都見到有很多樹木覆蓋，猶如森林」，對發展商而言建築工程有一定難度，影響入標意欲。
梁續稱，過往政府推出類似位處斜坡的土地拍賣前，事前都做地盤平整工程，但「今次沒有先平整土地就推出，可能是時間太趕吧」。對房屋局將邀請房協承接項目，並建首置單位，梁回應指發展商對此未有特別意見；而房協有本身的團隊，料可處理項目發展。
華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，政府邀請房協承接項目，反映政府反應迅速，房協擁有夾心階層住屋計劃的發展經驗，當中部分項目設有會所，媲美私人發展商的項目，相信房協的經驗、人手和財政狀况可承擔。
測量界倡類似地皮交公營機構
美聯測量師行董事林子彬表示，招標結果反映賣地條款的複雜性，及近期低沉的市場氣氛，資助房屋有一定銷售限制，發展商出價須考慮回報及風險因素，未必願意在淡市時冒險購入相關地皮建屋，故建議政府如再有類似地皮，可直接交予公營機構負責以簡化流程，降低流標風險。
中原測量師行執行董事張競達稱對流標不感意外，因地皮位置偏僻，規模大而交通配套不足，先天條件較遜色，預計單位建成後亦難以高價發售，風險較高，發展商出價保守不足為奇。