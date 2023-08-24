油柑頭首置地流標 邀房協承接 收一標書未達底價 消息：截標即定應變免拖延供應

地署：標金未達政府底價

地政總署昨傍晚公布油柑頭首置項目流標，指按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，惟只接獲佳明集團旗下華勵有限公司的一份標書，由於沒有任何標價達政府底價，為保障公帑，政府不出售該土地。

房局：地皮仍適合建首置

房協：樂意商細節

房屋局發言人稱，縱使今次流標，但政府認為該地適合發展首置，故邀請房協承接。發展局長甯漢豪昨出席團結香港基金一個論壇（見A7）後表示，私樓價格回落與其他資助房屋的售價拉近，對社會大眾可能是好事，現時不需過早有些擔心或關注，強調政府目的是希望房地產市場平穩及健康發展。

油柑頭地皮是政府原定第二個由私人發展商興建的港人首置上車盤項目，鄰近油柑頭濾水廠，地盤面積52.39萬平方呎。據賣地條款，中標發展商規定興建不少於1940伙，全作首置單位，並以市價八折出售。翻查資料，首個由發展商參與、位於觀塘安達臣道的首置項目由長實2020年投得，共1700伙，政府會從中抽出不少於1000伙作首置，而當年收到9份標書。

消息稱，當局上周五制定應變方案後，政府和房協高層曾初步討論。而房屋局長何永賢周二展開在新加坡的訪問行程，房協3名高層包括主席陳家樂、副主席凌嘉勤和行政總裁兼執行總幹事陳欽勉均有隨團訪問。

房協本已面臨建屋高峰料缺資金

然而，房協正面對建屋高峰期及資金短缺問題。房協主席陳家樂今年2月向傳媒表示，房協未來規劃25個項目，將建4.5萬伙，其中未來10年要建3.5萬伙，預計出現短暫資金短缺，今年底會訂定具體融資方案。翻查資料，房協未來5年度已有11個資助出售房屋項目建成，涉1.07萬伙（見表）。

議員：做到持續供應 盼樓價減

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，目前經濟市道向下，加上該項目限制較多，對油柑頭地皮流標不感意外；又認為政府邀請房協承接項目是「無辦法之中辦法」，能做到持續有公營房屋供應市場。他指該項目交房協承接，期望樓價較私人發展商低。

招國偉：發展商續參與好事

公屋聯會總幹事招國偉稱，以往政府亦會以較便宜地價將土地交房協建資助房屋，相信房協能負擔；又認為房協的資助房屋項目，質素較房委會「清水樓」高。對於今次首置地招標反應差會否影響政府日後邀請發展商參與，例如「樂建居」計劃，招認為毋須局限發展商的參與程度，認為繼續有發展商參與是好事，可達至加快資助房屋供應的政策目標。

團結香港基金副總裁葉文祺表示，雖然今次流標，若首置在市場有需求，相信政府會再推出，其底價亦會因應市場因素調整；又指房協與政府在公營房屋項目合作無間，而房協曾興建夾心階層住屋，有一定經驗，故由房協承接項目非壞事。

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