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2023年8月23日星期三
日明排核水 港禁10都縣水產 無放寬時間表 謝展寰：視排放情况日方監察
超市凍櫃展資訊：處理水非核廢水 業界：有食肆裁員停工
中方斥自私自利 召日使嚴正交涉
福島店東：挽客信心恐打回原點 岸田：國際增「正確理解」 韓稱若有異常必促煞停排水
日排核污水緣起與爭議
日排核污水緣起與爭議
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【明報專訊】（請看附圖）
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福島核污水
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