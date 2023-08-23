福島店東：挽客信心恐打回原點 岸田：國際增「正確理解」 韓稱若有異常必促煞停排水

岸田文雄昨表示，國際原子能機構（IAEA）上月發布評估報告指日本排放符合安全標準後，他繼續向其他國家解釋，如今「國際社會的正確理解正擴大」。對於周一與漁業代表的會談，岸田昨稱漁業界對政府排水的立場和應對措施之理解有所加深。他又再次強調政府將承擔起安全完成核電站「廢爐」和排放「處理水」的責任，全力應對漁業形象受損及支援漁民生計，「今後就算需要數十年時間，政府都將負起責任應對，直到處理水排放完畢」。

首次海水檢測 或下月初公布

此外，內閣會議還商定加強確認安全性的放射性物質監測，以及向國內外發布信息的方針。路透社引述日本官員報道，排水後首次的海水檢測結果可能在9月初公布；路透社稱，日本還將檢測福島核電站附近水域的魚類，結果會在農林水產省網站公布。

目前福島核電站已儲存約134萬噸核污水（約相等於540個奧運標準泳池），將通過海底隧道從1公里外的近海排放出去，每天最多排放50萬公升水，預計耗時約30年。東京電力公司表示，核污水經過濾和稀釋，除了氚（粵音川）以外所有放射性物質都已處理，而剩下的氚含量也遠低於危險水平。惟環保組織綠色和平質疑過濾過程有缺陷，未來幾十年恐有大量放射性物質被排放到海洋。

東電及政府的解說未令日本所有民眾釋疑，尤其是福島居民。路透社訪問了福島縣相馬市的67歲超市老闆中島孝，他說3．11大地震後，要讓憂慮輻射污染的消費者回流，再度購買核電站附近海域捕撈的海鮮，已經歷漫長奮鬥，擔心政府排核水令一切「回到原點」。

相馬市位於福島第一核電站以北僅45公里。中島憶起福島核災發生後數月，民眾避買當地漁農產品，令他一度對應否繼續售賣「失去了信心」。隨着食安檢測顯示輻射水平沒異常，顧客才慢慢回流。中島又領導向政府和東電提告和索償的組織，他不排除會採取新的法律行動阻止排放，「對於在30年間將這些核污水全部排入海的後果，從未有做過科學研究」、「排放核污水極不科學，肯定會重挫魚類銷售量」。

昨日政府公布排水日期後，約230名反排水民眾聚集首相官邸外示威，高呼「聆聽漁民的聲音」，有示威者說：「不清楚排海何時會結束，會將代價留給子孫後代。」

太平洋島國立場異 斐濟帕勞開綠燈

排核水也引起中國等日本周邊國家關注。其中韓國國務調整室第一次長朴購然表示，政府已向日方確認福島核污水會按當初規劃的方式排放，韓方專家會定期訪問IAEA在福島現場的事務所，但他強調這不代表政府贊成或支持排放，「若實際排放情况與先前計劃有任何一點不同，我們將視為對韓國民眾安全健康的威脅，要求日方立刻停止排放」；反對排核水的在野共同民主黨則批評政府為改善日韓關係出賣國民健康。

太平洋島國對日本排水立場各異，雖然不少島國反對，但斐濟總理蘭布卡周一表示支持IAEA報告，帕勞總統惠恕仁今年6月稱在視察福島核電站後不反對排放計劃。

（路透社/法新社/NHK/共同社）