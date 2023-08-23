中方斥自私自利 召日使嚴正交涉

【明報專訊】針對日本政府確定福島核污水明日起排海，中國外交部副部長孫衛東昨召見日本駐華大使垂秀夫提出嚴正交涉。孫表示，日本政府無視國際社會強烈質疑和反對，執意宣布即將啟動福島核污染水排海，有關行徑公然向包括中國在內的周邊國家和國際社會轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任，中方表示嚴重關切，強烈反對。
據外交部網站消息，孫衛東強調中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害；如日方一意孤行，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。
外交部：核水倘安全 無必要排海
外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示，兩年多以來日方迄未解決國際社會關於核污水淨化裝置長期可靠度、核污水數據真實準確度、排海監測安排的有效度等重大關切，「中方等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。日本強推核污染水排海不正當、不合理、不必要」。汪又說，海洋是全人類的共同財產，不能任由日方傾倒核污水。
對於中方有否新的管制措施，汪文斌表示中國政府堅持人民至上，有關部門將採取一些必要措施，維護食品安全和中國人民的健康。自7月初，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，中國海關禁止進口日本福島等10個都縣食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，並嚴格實施100%查驗。
新華社評論斥日政客不仁不義
官方新華社昨刊發評論，形容日方此舉是極端自私和不負責任的行為，突顯一些日本政客在面對人類共同生存等全球問題時的不仁不義。評論指出，核污染水排海是沒有先例的冒險，充滿不確定；日方如一意孤行，堅持其不仁不義之舉，只會更加失信於國際社會。