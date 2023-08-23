中方斥自私自利 召日使嚴正交涉

據外交部網站消息，孫衛東強調中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害；如日方一意孤行，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

外交部：核水倘安全 無必要排海

外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示，兩年多以來日方迄未解決國際社會關於核污水淨化裝置長期可靠度、核污水數據真實準確度、排海監測安排的有效度等重大關切，「中方等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。日本強推核污染水排海不正當、不合理、不必要」。汪又說，海洋是全人類的共同財產，不能任由日方傾倒核污水。

對於中方有否新的管制措施，汪文斌表示中國政府堅持人民至上，有關部門將採取一些必要措施，維護食品安全和中國人民的健康。自7月初，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，中國海關禁止進口日本福島等10個都縣食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，並嚴格實施100%查驗。

新華社評論斥日政客不仁不義

官方新華社昨刊發評論，形容日方此舉是極端自私和不負責任的行為，突顯一些日本政客在面對人類共同生存等全球問題時的不仁不義。評論指出，核污染水排海是沒有先例的冒險，充滿不確定；日方如一意孤行，堅持其不仁不義之舉，只會更加失信於國際社會。