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超市凍櫃展資訊：處理水非核廢水 業界：有食肆裁員停工

【明報專訊】日本排放福島核污水擾攘多月，港府昨宣布啟動進口管制，明日起禁止東京等10個日本都縣水產進口。本報記者昨觀察發現，銅鑼灣日式百貨DON DON DONKI大部分魚生均來自東京，包括吞拿魚、海膽、油甘魚等；崇光百貨超市魚生雪櫃則展示食安資訊，稱日本非排放「核廢水」，而是「ALPS處理水」。有日式食肆稱近日生意大跌逾半，減價促銷也留不住顧客。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，得悉部分食肆要求員工停工，甚至裁員。

DONKI魚生多來自東京 崇光已轉貨源

銅鑼灣DONKI共有3個魚生雪櫃，其中兩個擺放「豐洲市場空運到港」介紹牌，櫃內僅個別產品如帶子和三文魚標明來自北海道和挪威；其餘一個雪櫃有部分產品標明「豐洲直送」。急凍海產方面，刺身蝦及蟹腳均標示輸入商來自東京都。DON DON DONKI回覆稱不予置評。

崇光百貨超市大部分魚生標明來自日本和挪威，雪櫃旁展示食安資訊，強調店內食品安全；又稱受管制都縣入口食品會標明來源地。職員稱，早前已全轉用其他貨源，現時日本魚生主要來自四國。記者亦發現，崇光有售埼玉縣裙帶菜乾和紫菜碎，價格牌特別列明是7月前入貨。

市民繼續食 稱抽查更佳

市民徐小姐稱仍會進食日本水產，認為魚類四處游動，難確定原產都縣，相信如非「餐餐食」，不會對健康構成風險。她亦質疑禁令成效，認為以抽查代替更理想。

富山批發有限公司商品銷售部主任羅維正估計，公司約一兩成貨品受影響，以岩手及宮城縣等貝類水產為主，將改從北海道取貨，料運輸成本增約一兩成，會由公司承擔漲價，惟禁令實施初期供應量或不足。

飲食界商認證標籤細節 食肆：市民欠信心最傷

黃家和稱，高端日式食肆最受影響，冀政府提供保就業或百分百擔保貸款，並建議3個月後檢視數據，決定應否維持禁令。對於向檢測合格食品發出認證標籤，他稱早前已與政府初步交涉，仍需梳理執行細節，舉例若每當新貨到店便要更換標籤，將增加食安中心行政工作，相反長貼同一張標籤也無法令市民有信心。

高級日式食肆負責人陳強稱，近日生意額下跌五六成，已暫停午市及周日晚市，仍未能止蝕。他稱最大影響是市民欠缺信心，而非入口禁令本身，建議政府加強宣傳教育，令市民明白政府嚴謹把關及核污水實際風險。

網購水果店「水果兄弟」負責人Cyrus稱，該店近七成水果來自日本，包括桃、提子等，本周訂單減少兩三成，不排除因顧客信心降低，預計正式排放後生意額或再跌，正考慮增加進口美國車厘子和布冧、泰國芒果等。

相關字詞﹕崇光百貨 魚生 核污水

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