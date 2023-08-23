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日明排核水 港禁10都縣水產 無放寬時間表 謝展寰：視排放情况日方監察

【明報專訊】日本政府昨日宣布明日（24日）開始排放福島核污水入海。中國外交部表示中方嚴重關切並強烈反對，已向日方提出嚴正交涉，並形容此舉極端自私、極不負責任。港府昨表示強烈反對排放計劃，明日起禁止日本10個都縣的水產品進口本港。環境及生態局長謝展寰表示禁令無既定時間表，視乎排放核污水後具體情况及日本政府的監察系統等，「如果我們認為有信心、安全的時候，可考慮將這方面放寬」，惟現仍需更多資料及證據。

每日公布日本食品輻射結果

謝展寰昨在記者會上重申，保障本港食安和公眾健康是政府責任，面對有可能出現的重大風險，必須作出相應防範措施，基於「預先防範」的原則，明日起禁止源自日本10個都縣水產進口本港，今日刊憲。此後，局方每個工作天亦會公布有關日本進口食品樣本的輻射檢測結果，以及本港水域環境輻射水平和本地漁獲輻射水平，供市民掌握安全資訊。日本駐港總領事岡田健一上月稱，未收到港府說明禁令的科學理由。謝展寰表示，日方對應急方案及如何保證核污水淨化系統不會出現問題等「均無一個好的答案」，故本港需採取較保守和安全的方式，直至見到有關系統、結果滿意時才放心。

謝：日方未給滿意答案 需採較保守方式

對於飲食業界冀局方訂立認證計劃，謝透露將與商會探討可能性，或透過商會訂立獲政府認可的標誌，以證明食品安全，惟強調進口本港的所有日本食品必定是安全，認為相關措施屬「最好方法」幫助本港日式餐廳，並維繫港日在食品方面的貿易關係。他說一旦發現本港水產受污染，視乎食品來源或需作出安排，舉例某些地方不適宜捕魚或某些產品不能在市面發售，但相信這類事件出現的可能性「極低」。

探討食物認證 澄清清關未延長

謝又主動提到，外界誤解當局加強檢測後，令很多日本食品進口香港需要的時間長了，「很多的說法是長了3個小時」，已安排食安中心檢視相關工作，留意到「與以前相比平均時間還快了數分鐘」，澄清實際並無延長時間，與以往一樣約需3小時清關。

李家超：排放史無前例 不顧食安環境破壞

特首李家超昨稱，日方一意孤行排放曾與核源料接觸的核污水，屬「史無前例」的決定和做法，不顧對食物安全造成無法排除的風險，以及難以回復的海洋環境污染和破壞，是「不負責任地把自身問題強施於他人身上」。他說已指示環境及生態局與相關部門啟動進口管制措施，以保障本港食物安全和市民健康。

立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣批評，日本選擇最低成本及最不負責任的方法，對此非常失望，形容排放是「覆水難收」。她說支持港府實施禁令，若日本政府態度持續，應與內地聯手，甚至考慮全面禁制日本食品進口。她促請港府加強標籤法，要求供應商列明食品原產地，避免禁令涵蓋10個都縣的食品經日本其他地方進口本港。她又認為政府可邀請專家為遊日港人提供旅遊建議，舉例某些年紀或群組的港人需要特別注意；另建議港府向受影響行業，包括食肆及遠洋捕撈的漁民提供援助。

陳凱欣倡全禁日食品 何俊賢促與行業談預案

立法會醫療衛生界議員林哲玄批評排放計劃屬史上最大、最離譜的「生物實驗」，完全違反道德倫理，認為日方罔顧國內訴求及國外呼籲是「歷史罪人」，「歷史會將他們的名字釘在恥辱柱上」。

民建聯食物安全及環境衛生事務發言人何俊賢批評，日方排放計劃極度不負責任及禍害全球，威脅各國人民的安全與健康，故支持港府禁令，捍衛本港市民免受高風險日本水產威脅，並以實際行動表達強烈抗議和不滿。他建議港府盡快與各受影響行業商討預案，並預留應急基金，讓業界更有信心應對突發問題。

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相關字詞﹕環境及生態局 禁令 核污水

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