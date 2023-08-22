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兩岸早有政策支援夜市 深放寬地攤台推動創新 學者：有否特色關鍵

【明報專訊】內地各市為增加「煙火氣」，紛推政策刺激夜經濟，其中深圳政府早於2020年提出建設「夜間經濟示範街」，下月起更會進一步放寬對「路邊攤」的規範 。台灣亦於2021年推出5年計劃，花1.6億元新台幣（約3900萬港元）推動全台傳統市場及夜市創新與提升（見表）。有學者認為香港辦夜市關鍵在於是否有特色，否則旅客及港人都不會光顧，最終失敗收場。

深圳新修訂的《市容和環境衛生管理條例》，下月1日起允許街道辦根據方便群眾、佈局合理、監管有序等原則，劃定攤商經營場所；符合規定的沿街店家亦可將商品擺在店外一定範圍內，以此招客。《條例》亦規定路邊攤點設置條件，如不影響交通安全、市容環境、公共安全秩序及市民生活等。

台灣夜市林立，據其經濟部中部辦公室調查，截至1月4日全台列管夜市達164個。翻查行政院主計總處每5年一次的攤販經營概况調查，2018年8月底攤販有30.7萬個，當中以「小吃、食品及飲料類」最多，有16.4萬攤，佔53.4%；2017年9月至2018年8月的生產總額為2480億新台幣（約608億港元）。

李兆波「唔睇好」大搞 倡桂林街廟街辦

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，市集或夜市貨品價值低，對人均生產總值直接幫助不大，但或可幫到低收入者。他認為香港酒店房價高本身已令旅客卻步，無特色的夜市未必能吸客到來或過夜。他指台灣夜市有先天及長久歷史，具特色且面積大，有廟會、花燈，反觀香港具規模的民間習俗活動不多，對政府欲大搞夜市「唔係咁睇好」。

李兆波指深圳居民早收工早吃飯，晚飯後仍可閒逛，但港人「做到隻狗咁」，如夜市沒特色，港人亦未必捧場。他認為搞夜市數目不宜太多，以免失焦，建議可在深水埗桂林街及油麻地廟街等已有攤販的地點舉辦，亦需有「殿堂級」食肆「坐鎮」，才可帶旺人流。

（夜市經濟系列．攤檔篇）

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