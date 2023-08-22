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深圳新港味夜市 樂隊炒熱客盡歡 昔日晚10時便無人 檔主：顛覆夜市模式

【明報專訊】深圳市自2020年起致力營造夜間經濟，餐廳及夜市均各出「奇招」吸客。其中位於沙頭角鹽田國際創意港、首個以港風港味為特色的夜市街區「小港夜」剛於今年中開業，有別於其他夜市，現場設舞台供樂隊表演，並有約40個攤檔售賣港式及當地美食。記者於本月12日周六到訪，發現座無虛席，有光顧的市民稱，夜市設樂隊現場表演，歌手與觀眾互動，屬內地較新鮮的夜市模式，認為很有吸引力。有檔主亦看好該夜市前景，表明會續租。

記者當日到訪「小港夜」，發現夜市附近增設不少燈飾，吸引市民圍觀；場內亦設具香港特色的不同「打卡點」，例如霓虹燈牌及「港鐵站」等。約半數攤檔賣港式食品如魚蛋，另一半賣內地美食。

客指樂隊表演「少見」 遠道光顧

與姊姊結伴首訪「小港夜」的內地人王小姐說，該夜市攤檔多，提供不同美食選擇，如同室外美食廣場，且價格實惠，由10多元至數十元人民幣不等，各階層都能負擔，而夜市設舞台供樂隊表演，能「炒熱」氣氛，屬當區少見，故她特地乘搭個多小時地鐵遠道而來。已多次到訪的內地居民張女士指「小港夜」有別深圳其他夜市，不但開放時間較長，亦有樂隊表演，客人可享受另類風味，一邊聊天一邊享受室外音樂派對。

檔主：看好「小港夜」 會續租

賣「擼串」的劉太稱，由於當區以住宅區為主，附近無同類夜市，以往晚上10時後就沒有人，但夜市開業後顛覆了當地夜市模式，吸引居民及來自香港的旅行團如同鄉會光顧，帶動該區夜生活。她指其舖位月租3000至4000元人民幣，現每日營業額數百至1000元不等，看好「小港夜」前景，會續租。

商場餐廳晚市滿座 百人排隊等位　

除夜市客多，記者當晚約6時到羅湖區的金光華廣場亦見人頭湧湧，每間餐廳滿座之餘，各自有約百人排隊等位。記者查詢發現，部分餐廳為吸引客人會於晚市繁忙時段增設表演環節，如跳舞或師傅「拉麵」等。

立法會民政及文化體育事務委員會委員陳凱欣認同，現時本港夜市發展較內地慢，認為與本港經濟未復蘇有關。她指對比內地，香港租金及人工較高，搞夜市成本亦較高，政府需提供政策支持和帶動夜市，如以相宜租金向檔主提供場地等。

（夜市經濟系列．攤檔篇）

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