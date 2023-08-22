四成吉檔客不返 廟街燈火闌珊 商會嘆無出路「爭在滅唔滅亡」 質疑法例嚴夜市難搞

明報記者 李浮南、區慧盈

遊客兩手空空 檔販提早收檔

油麻地廟街有數百攤檔，售賣服裝、手工藝品及玉器等，亦有不少食店，售賣海鮮、煲仔飯及麵食等；據旅發局官網描述，「每天傍晚6:00以後，廟街夜市就開始活起來了。數百個攤位點上了燈，把整條街照得通明」。

不過，本報記者8月11日（周五）晚9時許到訪廟街，發現人流稀少，兩旁地舖有逾10個「吉舖」；另外，不少攤販無營業，部分更出現逾10個「吉位」，攤販生意亦一般，遊客大多「兩手空空離場」，部分攤販更提早「收檔」，晚上9時便有工人拆卸攤檔支架。反而大牌檔光顧者眾，不少為外國人。

商會主席稱檔販「冇咗鬥志」

認貨品不吸引「邊有人買」

陸興發隨記者觀察廟街市况，他指檔販數目未完全恢復，現僅約六成重新擺檔，形容檔販「冇咗鬥志」，沒遊客便沒心機經營。對於有檔販周五亦選擇休息，他說「都冇乜所謂家吓，（反正顧客）行多過買嘢」，指內地客以「打卡」為主，較少購物，亦直言貨品無吸引力，「邊有人買」，部分檔口看上去的確「唔精神」。

他提到現時法例要求晚上11時收檔，但疫情前如午夜仍有客，甚至會營業到凌晨1時。他指廟街主要做遊客生意，但目前內地客主要是探親團和自由行而非旅行團，未能帶動生意，而實際上廟街對象以外國人為主，故仍要視乎外國團的復蘇情况。被問到香港可否參考台灣或內地舉辦類似夜市，他認為本港法例嚴謹，無牌小販全部禁止，質疑能否成事，又認為如將夜市「編到冇雷公咁遠」亦無用；他以美食車為例，最後仍是失敗，「你得就當然好，但我覺得做唔到」。

日生意額最低三四百元

檔販：八成客內地 不買內地貨

在廟街擺賣近40年的輝哥說，20多年前廟街消夜時段「食到（凌晨）4、5點」，「商戶個個都好開心」，形容廟街疫後一落千丈，現時八成到訪者為內地客，但事實上廟街大多貨品來自內地，「（他們）唔會買番上去」，要復蘇便要靠星馬泰、美加等外國客。他透露現時每日生意僅及疫前三分之一，最低僅300至400元，未夠支付成本。他指早前旅發局有舉辦活動推廣廟街，但成效不大，認為應要向外國宣傳香港。被問到如何吸引本地人及如何轉型，陸興發及輝哥則指這方面「唔係佢哋諗」。

議員倡西九辦夜市「拆牆鬆綁」

立法會九龍西議員梁文廣考察內地後昨回港，他到訪了3個夜市，提到其中湖南株洲極富特色，例如在橋底設舞台讓年輕人表演，午夜12時仍人頭湧湧。他說留意到廟街未恢復人流，指既然香港本身有夜市，政府應「做番好個招牌」，又認為香港夜市不能「食吓魚蛋、篤吓燒賣」，需藉夜市展示城市價值及年輕人活力。梁又指西九文化區晚上烏燈黑火，「內地的文創地區不會如此淡靜」，認為若在西九辦夜市，噪音問題影響較小，而法例方面亦要拆牆鬆綁，例如容許小量檔販明火煮食等。

（夜市經濟系列．攤檔篇）

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